Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отрицательно ответил на просьбу президента Владимира Зеленского созвать внеочередное заседание парламента 18 июля. Об этом он написал в Facebook.

Парубий отметил, что сейчас может созвать только внеочередную сессию парламента, а не заседание, в связи с чем просит президента Украины привести свое письмо в Верховную Раду в соответствие с законом.

"Президент Украины Зеленский обратился ко мне с просьбой о созыве внеочередного заседания Верховной Рады Украины. Однако созыв такого заседания не предусмотрен законом, ведь Регламент Верховной Рады Украины предусматривает возможность созыва внеочередного пленарного заседания в неотложных случаях в период между пленарными заседаниями во время сессии Верховной Рады Украины", - написал спикер парламента.

Скриншот: Facebook/ Андрій Парубій

Напомним, ранее у Зеленского анонсировали внеочередной созыв Рады за 3 дня до выборов "для принятия антикоррупционных инициатив".

Между тем, 12 июля Парубий закрыл последнее пленарное заседание этой Рады, но не исключил внеплановый сбор нардепов.