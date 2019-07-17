В сети появилось видео с тремя новыми моделями iPhone
В сети интернет опубликован ролик, в котором подробно показывают макеты телефонов Apple из модельной линейки iPhone XI. Ролик размещен на YouTube-канале Marques Brownlee.
Автор канала делает обзор смартфонов линейки iPhone XI, используя макеты гаджетов iPhone XI, iPhone XI Max и бюджетный iPhone XI R. Основным нововведением компании Apple можно считать наличие тройной основной камеры в iPhone XI и iPhone XI Max, а вот в iPhone XI R компания Apple ограничится двойной основной камерой.
На видео зрители могут как следует рассмотреть и оценить дизайн устройств, которые официально еще не были представлены.
Видео: YouTube/ Marques Brownlee.
Официальную презентацию очередной новой линейки смартфонов от Apple ожидают в сентябре. Гаджеты поступят в продажу не раньше октября. По предварительной информации, их цена будет выше тысячи долларов.
Напомним, о том, что Apple выпустит линейку из трех телефонов, стало известно еще в январе этого года.
Ранее "Страна" сообщала, что осенью 2018 года руководство Apple Inc. сократило заказы на производство смартфонов iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR из-за низкого спроса.