Государственное бюро расследований 17 июля начало расследование по заявлению о возможном совершении преступления мэром Киева Виталием Кличко. Об этом написала адвокат Марина Паринова на своей странице в Facebook.

"ГБР начало расследование по нашему первому заявлению о преступлении по земельным махинациям Виталия Кличко. Сегодня опубликуем второе", - написала она.

Речь о сделке с ООО "Роялти Тетрабуд", которая получила 0,14 га земли на проспекте Победы в Киеве для строительства и эксплуатации жилого дома.

Скриншот, фото: Facebook/ Марина Паринова

Напомним, Кличко хочет создать исполком Киевсовета, чтобы не отдавать власть в руки КГГА.

Также мы писали, что Кличко угрожает досрочными выборами в Киеве, если Зеленский разделит его полномочия.