Латвийский шахматист Игорь Раусис, с 2007 года выступающий за Чехию, был отстранен от участия в международном шахматном турнире в Страсбурге (Франция) за мошенничество. Спортсмен отлучался в туалет, чтобы использовать подсказки смартфона. Об этом пишет портал sports.ru.

На прошлой неделе шахматиста поймали за использованием смартфона, что запрещено на международных турнирах с 2014 года. В перерыве Раусис отлучился в туалет, в котором организаторы позже проверили кабинки и нашли смартфон.

Гроссмейстер сознался в жульничестве, подтвердил, что гаджет принадлежит ему, и покинул турнир. Также он сразу объявил о завершении карьеры.

В сети появилось фото из туалета, на котором Раусис сидит на крышке унитаза, глядя в смартфон. Остается загадкой, кто закрепил камеру в кабинке и сделал снимок. Организаторы соревнований отрицают причастность к фото. Хотя некоторые представители ФИДЕ рассказали, что подозрения насчет Раусиса возникли давно и за ним приглядывали.

Игорь Раусис. Фото: m.sports.ru

Делом Раусиса займется комиссия по этике ФИДЕ. Причем спортсмен не отрицает своей вины.

"Я просто сошел с ума. В письменном заявлении я подтвердил факт использования телефона. Что мне еще сказать? Это хороший урок, но не для меня – я уже сыграл последнюю партию в шахматы", - отметил гроссмейстер.

58-летний Раусис – самый возрастной гроссмейстер в топ-100 рейтинга ФИДЕ (Международной федерации шахмат). Он занимает 53-ю позицию в топе. Раусис стал гроссмейстером в 1992 году, после распада СССР выступал за Латвию, с 2003 по 2007 г. представлял Бангладеш, а с 2007-го – Чехию. За последние пять лет у него почти не было поражений на турнирах. Возможно, он мошенничал уже давно.

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