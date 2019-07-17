8 июля в ГСП "Чернобыльская АЭС" возобновилась промышленная эксплуатация завода по переработке жидких радиоактивных отходов (РАО). Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Отмечается, что комплексные испытания на территории объекта проводились еще в 2014 году, однако ЧАЭС ожидала получения сертификата от государственной строительно-архитектурной инспекции. В связи с введением новых строительных норм выполнены дополнительные работы, в частности, по реконструкции системы противопожарной и молниезащиты, а также по внешнему утеплению здания.

На заводе были дополнительно установлены автономные электрокотлы и парогенераторы, что позволяет проводить упаривание РАО для уменьшения их количества.

Сертификат был получен в марте 2018 года, и ЧАЭС занялась поиском цемента необходимой марки, который должен был пройти предварительные испытания для выполнения технологического процесса.

В ЧАЭС отмечают, что за неделю работы на заводе подготовлено 34 упаковки готового продукта, тогда как до возобновления его эксплуатации было изготовлено всего 63. В течение первого полугодия промышленной эксплуатации завода планируется освоение проектной мощности в объеме до 10 упаковок с РАО в сутки.

Проектная мощность завода по переработке жидких РАО - не менее 2,5 тыс. куб. м необработанных отходов в год.

Ранее сообщалось, что в зоне ЧАЭС нашли старый советский ЗиЛ, который фонит как ядерный реактор.

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