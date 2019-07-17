Украинский футболист Руслан Малиновский, которого за 13,7 млн евро бельгийский "Генк" продал итальянской "Аталанте", будет зарабатывать в новом клубе 1 млн евро в год. Об этом пишет Footboom.com.

При этом по контракту предусмотрены бонусы. В случае, если Малиновский выйдет в стартовом составе в половине матчей сезона, то за каждую следующую встречу будет получать еще 5 процентов от зарплаты. Договоренность распространяется на поединки Серии А и Лиги чемпионов.

Таким образом, Малиновский, который будет выступать в "Атланте" под номером 18, станет одним из самых высокооплачиваемых игроков итальянской команды.

Напомним, полузащитник Малиновский спел коллегам по сборной Украины хит Синатры.

Также мы писали, что Руслана Малиновского признали лучшим футболистом чемпионата Бельгии.