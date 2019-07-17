Кабинет министров Украины уволил Александра Власова с должности и. о. председателя Государственной фискальной службы. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства 17 июля.

Глава Кабмина сослался на заявление Власова об увольнении.

"Как вы знаете, по ГФС Власов написал заявление на увольнение. С понедельника это освобождение будет реализовано - сегодня решение принято", - сказал Гройсман.

Премьер также добавил, что, поскольку Власов возглавлял ликвидационную комиссию ГФС, то теперь эти обязанности Кабмин возлагает на директора одного из департаментов службы.

Напомним 13 июля Президент Украины Владимир Зеленский призвал Александра Власова написать заявление об отставке после заметки и.о. главы ГФС в Facebook, в которой он сообщил об увольнении руководителей четырех таможен в западных областях Украины, но на самом деле отправил их в отпуск.

На следующий день, 14 июля, Власов написал заявление об увольнении.