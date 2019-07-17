17 июля станцию столичного метро "Дворец спорта" закрыли на вход и выход. Об этом сообщила пресс-служба метрополитена Киева.

Как написано на официальном сайте метро Киева, закрыта не только станция "Дворец спорта", но и пересадка на станцию "Площадь Льва Толстого". Такие меры связаны с поступившим анонимным звонком о минировании метрополитена.

Столичное метро приносит пассажирам извинения за неудобства.

Напомним, 2 июля в Киеве сообщили о минировании всех детских садов. Однако проверка после сообщения показала, что в детских дошкольных учреждениях взрывчатых веществ нет.

А в конце мая из-за якобы минирования в столице эвакуировали студентов и преподавателей из Национального университета культуры и искусств, национального авиационного университета, Киевского национального экономического университета и других вузов.