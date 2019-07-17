В центре Киева установят 120 новых мусорных контейнеров для сбора пластика и стекла. Об этом сообщает компания "Киевспецтранс" в Facebook.

"Хорошие новости: ЗАО "Киевспецтранс" закупило более 600 новых контейнеров для твердых бытовых отходов - они заменят изношенные и поврежденные. Также в рамках городского пилотного проекта с целью внедрения раздельного сбора ТБО предприятие приобрело 120 контейнеров для сбора пластика и стекла...", - сказано в сообщении.

Собранное вторсырье будут доставлять на сортировочную линию и в дальнейшем отправлять на переработку. Отмечается, что в контейнер для сбора стекла можно выбрасывать: целые и битые стеклянные банки, оконное стекло, бутылки из-под напитков, лекарств и косметики. Однако в такой контейнер нельзя выбрасывать фарфор, керамику, зеркала и лампочки.

В свою очередь, в контейнер для сбора пластика можно выбрасывать: пластиковые бутылки и упаковки с любыми цифрами на штрих-коде, кроме 3 и 7, пакеты из супермаркетов, пленку-стрейч, пузырчатую и полипропиленовую пленку, одноразовые стаканчики и контейнеры; а бутылки желательно предварительно смять и выбрасывать без крышек. Запрещается выкидывать: бутылки и упаковки с цифрами 3 и 7 на штрих-коде, предметы с содержанием бумаги или металла, а также загрязненные жиром.

Скриншот, фото: Facebook/ Київспецтранс

Напомним, Украина вошла в топ-10 стран по количеству производимого мусора из расчета на одного жителя.

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