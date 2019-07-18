В четверг, 18 июля, погода приготовила украинцам пасмурное небо с дождями в шести городах - Киеве, Чернигове, Сумах, Житомире, Ровно и Луцке. В остальных регионах осадков не ожидается. "Страна" собрала информацию о сегодняшней погоде по данным трех ведущих сайтов о погоде: Укргидрометцентра, Gismeteo и Sinoptik.

Укргидрометцентр

По данным Украинского гидрометцентра, свежее всего сегодня будет на севере Украины. Здесь температура ночью упадет до почти осенних показателей в +10...+14 градусов. Днем воздух прогреется до +21...+23.

На западе Украины тепло и маловетренно - до 5-10 м/с. Температура здесь поднимется днем до +22...+25. На востоке будет симметрично тепло и сухо.

В южных широтах будет жарче всего - сухой воздух и малая облачность обеспечит жителей Одессы, Николаева, Херсона, а также Симферополя комфортными +27...+29 днем. Ночью здесь будет немного теплее, чем на севере, однако температура не превысит +18.

В Киеве синоптики передают кратковременный дождь. ночью будет +12...+14, днем +21...+23.

На курортах Азовского моря температура воды достигнет +24...+26; температура воды в Черном море около +26...+28.

Погода в Киеве и регионах 18 июля

Температура воды в Ялте прогреется до +25, в Бердянске температура воды в море будет +23.6

Синоптик Наталья Диденко

Синоптик Наталья Диденко сообщает, что 18 июля в Киеве днем ожидается +21...+23. Для июля это нетипичные и холодные показатели. В 2016 году в середине июля столбики термометров в столице поднимались до +35.

В пятницу, 19 июля, температура поднимется до +23...+25, а в день выборов 21 июля достигнет +26...+28. В ближайшие дни в Киеве обещают локальные дожди (они могут идти не во всех районах) и порывистый ветер до 13 м/с.

Sinoptik

По данным sinoptik.ua, в Киеве ясное небо стоит ожидать только утром, к полудню его затянет облаками. Пасмурная погода сохранится до вечера. Однако осадков синоптики этого сайта не обещают. Температура ночью установится на отметках +13...+14 градусов. Днем показатели температуры достигнут +20...+21. После этого температура воздуха снова пойдет на понижение.

Gismeteo

По данным gismeteo, четверг в Киеве выдастся дождливым и прохладным. Температура ночью: +13. Днем будет +21. Дождь начнется около полудня и продлится до 21:00. Ветер западный, 3-8 м/с с порывами до 12 м/с. Геомагнитная обстановка будет спокойной.

Народный календарь 18 июля

18 июля солнце в Киеве взойдет в 05:05. Закат - в 21:02. Долгота дня - 15:55. За последние 130 лет наблюдений максимальная температура 18 июля достигала +34,4 в 2007 году. Минимальная была зафиксирована в 1989 году и составила +9,4.

В народе 18 июля отмечают Афанасьев день и почитают преподобного Афанасия Афонского. В народе его считали днем Месяца. Считалось, что в этот день ночное светило прибавляло людям сил и энергии, если вечером пройтись при его свете. Пожилые люди приговаривали, что если на месяц глядеть "можно сил и здоровья заиметь". Смотреть на молодую луну считалось полезным для крепкого здоровья, в частности - зубов и зрения. Некоторые крестьяне говорили про хороший урожай, если луна переливалась радужными цветами.