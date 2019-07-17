Объявленное задержание водителя грузовика, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук" в Донецке в 2014 году, произошло еще два года назад.

Как передает "Українська правда", об этом сообщил на брифинге заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков.

Маяков заявил, что водитель был задержан Службой безопасности Украины в 2017 году.

Чиновник также рассказал, что "Бук" переправили с территории России в ночь с 16 на 17 июня 2014 года.

"Для поддержки наступления боевиков у Саур-Могилы в ночь с 16 на 17 июня 2014 "Бук" с бортовым номером 3х2 был незаконно перемещен через государственную границу Украины из Российской Федерации по маршруту: город Донецк Ростовской области - пгт Северное Луганской области - город Сорокино (бывший Краснодон) Луганской области... Бортовой номер был полностью закрашен ", - отметил Маяков.

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Мы также рассказывали о том, как Цемаха тайно вывезли из Снежного.