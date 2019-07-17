Сегодня Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСБ - всем 24 украинским морякам продлен срок содержания под стражей до конца октября.

Несмотря на то, что дело рассматривалось не по существу, заседание привлекло огромное внимание СМИ. На фоне предложения Москвы вернуть Киеву военнослужащих с условием суда в Украине и также формирования списков на обмен у многих появилась надежда: моряков отпустят.

Да и в Украине активно об этом муссировались слухи. Экс-президент Порошенко даже сказал, что их вернут с вероятностью 90%.

Но произошло иначе.

Корреспондент "Страны" провел день в московском суде.

Какая там была обстановка, почему украинских военных не отпустили сегодня, а также о нюансах списков на обмен читайте в нашем материале.

"Ждем освобождения! Привезли на всех сало"

Журналистов начали запускать в здание суда за час до начала заседания. Как выяснилось позже, моряков привезли туда из СИЗО задолго до этого. Видимо, чтобы минимизировать столпотворение, которое, впрочем, из-за количества прессы и родственников избежать все равно не удалось.

В коридорах суда, где журналисты и родные военнослужащих провели большую часть времени, было праздничное, почти победное настроение. Матери моряков шутили между собой: "После питания в Лефортово на убой нам придется еще постараться. Наверное испеку [сыну] пирог". Другая женщина отметила, что привезла сало, которого хватит на всех.

Но уже во время перерыва заседания адвокат одного из украинцев сказала корреспонденту "Страны", что срок содержания под стражей продлят со 100% вероятностью.

Во время прохождения моряков по коридору под конвоем ФСБ - из зала в зал и в уборную, жены и матери целовали своих мужчин, жали им руки и плечи. По словам женщин, сегодняшнее заседание было первым, где им не препятствовали прикоснуться к мужьям и сыновьям, пусть и на мгновение. Также накануне заседания им отдали письма моряков - в них рассказывается, что в Москве уже сошел снег - они были написаны в апреле...

Так или иначе, родные высказали пожелание, чтобы вопрос освобождения решался исключительно мирно, в рамках переговорного процесса (их комментарий смотрите на видео ниже).

"Зеленский решил сделать пиар на моряках и Путине"

В организационном плане для освобождения сегодня было готово все: транспорт, питание, доставка в Украину, организация безопасности. Об этом нам рассказали представители посольства Украины в России, которые наряду с остальными провели день в коридорах Лефортовского суда. Там же была и уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

На протяжении часов ожидания обсуждались самые разные версии того, что стало препятствием для освобождения моряков.

В частности, свою версию в комментарии "Стране" изложил адвокат военнослужащего Сергея Попова Гаджи Алиев.

"Мы [адвокаты] понимаем, что моряки будут освобождены. Они сами это понимают. Похоже, это понимает даже следователь. Вопрос времени. Вероятно, российская власть пока не знает, кому делать этот подарок [в виде освобождения моряков], поэтому сегодня им и продлили срок содержания под стражей. Предположу такой возможный вариант: после выборов в украинский парламент будет создана некая группа депутатов [условно пророссийских], которая возглавит [весь обменный] процесс", - отметил Алиев.

В тоже время, источник "Страны" в экспертных кругах, близких к Кремлю говорит, что слухи о скором освобождении моряков распускал сам Киев ради пиара Зеленского. "Зеленский почти два месяца после своей инаугурации рассказывал, что не будет вести переговоры с Россией, а если и будет, то только вместе с Трампой, Мэй, Макроном и Меркель. И тут вдруг он прозревает, звонит Путину, а его пиарщики трубят на каждом углу, что вот-вот будет обмен и моряков освободят. Совершенно понятно, что это чистый предвыборный пиар Зеленского с целью нарастить свой рейтинг на юго-востоке перед выборами. Но так дела не делаются. Процесс обмена - это очень сложные переговоры. С большим числом нюансов, которые нельзя решить за несколько дней. А что касается моряков, то у Зеленского есть возможность их вернуть хоть завтра. Нужно лишь согласиться на предложение российского МИДа вернуть моряков при условии, что их продолжат судить в Киеве. Но на это украинская власть идти не хочет, а пытается лишь пиариться на проблеме, а не реально ее решать".

К слову, Песков отвечая на вопрос об обмене моряков также заявил, что Москва переговоры об этом не ведет.

В процессе общения с адвокатской группой и нашими источниками выяснилось, что и со списками на обмен, которые сейчас согласовывает украинская и российская стороны есть проблема.

В чем проблема со списками на обмен

Известно, что на сегодняшний день в списке Киева 150 человек, у Москвы - 40. Учитывая факт, что для каждой из стран все задержанные граждане одинаково важны, обращает на себя внимание, что обмен неравноценный.

Помимо прочего, по данным нашего источника в юридических кругах, у России есть ряд пожеланий: "Позиция первая - Кирилл Вышинский - не на обмен, а исключительно освобождение и полное оправдание. Позиция вторая - российская власть не хочет видеть в списке Олега Сенцова, якобы это позиция лично Путина. В то время, как у Украины Сенцов в первых рядах. Позиция третья - Киев расширил список донельзя, включив туда всех украинцев, дела которых могут хоть мало-мальски иметь политический окрас. И Кремлю это не нравится".

"Страна" попробовала подсчитать украинцев в России, которых администрация бывшего президента Петра Порошенко в разное время называла политическими заключенными, чьи дела широко освещались в СМИ. Получилось, с учетом большой группы крымских татар это около 100 человек. Кто еще 50 украинских граждан, которые сидят в российских тюрьмах и СИЗО и кого хотят вернуть - вопрос.

Другой наш собеседник - из адвокатской группы моряков - высказал недоумение из-за объема украинского списка. "Даже складывается впечатление, что столь большим количеством граждан киевская власть хочет подорвать обмен в формате, который обсуждается сейчас - всех на всех; затянуть процесс и потом обмениваться точечно. Поясню. Путин просто не даст отмашку одномоментно освободить 150 человек - по-моему, об этом бессмысленно дискутировать. И новому президенту Украины это на руку - можно продолжать требовать у Запада давить Москву санкциями. Будь список в два-три раза меньше - самых обязательных - я бы уже не был так категоричен, что Путин не согласится отпустить. А вот тогда, освободи он, допустим, 50 человек, отмена санкций против России очень бы приблизилась. Та же Германия давно на низком старте, а тут такой повод".

Также он предположил, что, возможно, максимально объемным список составлялся с целью навредить Зеленскому - как это уже многократно было с действиями и заявлениями главы МИД Павла Климкина. Ведь не исключено, что президент Украины согласился бы под выборы и на более скромный обмен.

Что касается дела украинских моряков, то для ознакомления с материала дела, расследование по которому завершено, у адвокатов есть 24 дня. Юристы считают, что рассмотрение производства возобновится вскоре после выборов в Верховную Раду, которые состоятся уже в это воскресенье.