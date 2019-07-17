В начале июля в Украине сменился неофициальный куратор государственного энергетического сектора. Об этом пишет "Экономическая Правда".

Сообщается, что донецкий бизнесмен Виталий Беляков заменил на этом посту Виталия Кропачева, который считался близким к соратнику экс-президента Порошенко Игорю Кононенко.

Так, неделю назад под контроль Белякова попало госпредприятие "Центрэнерго", приватизация которого несколько лет откладывается.

"На общегосударственном уровне это имя неизвестно, но зато его хорошо знают в Донецке. В конце 1990-х - начале 2000-х Беляков был бизнес-партнером по ЗАО "Донбасспромсервис" и ООО "Угольтранс" Эдуарда Бондаренко - сегодняшнего бизнес-партнера депутата от БПП Максима Ефимова, с которым они владеют "Донбассэнерго", - сказано в сообщении.

Эту энергокомпанию тандем Ефимов-Бондаренко купил у окружающих Александра Януковича - старшего сына экс-президента Украины. Сам Беляков с 2010 года вплоть до 2014 года возглавлял ассоциацию "Донбасский рассчетно-финансовый центр" (ДРФЦ). Именно через эту структуру Александр Янукович контролировал группу углеобогатительных фабрик на Донбассе.

"Из ДРФЦ Беляков уходил с конфликтом. В "ДНР" он невъездной. Последние несколько лет он жил в Крыму, потому что считал, что в Киеве на него заведут дела. Возвращение Белякова санкционировал Коломойский", - цитирует "Экономическая Правда" источник из Минэнергоугля.

Между тем, Игорь Коломойский свою причастность к "назначению" Белякова "смотрящим" опроверг, заявив, что его никогда не видел, а такую фамилию слышит впервые. Между тем, факты свидетельствуют о том, что выгоду от "отставки" Кропачева получает преимущественно группа "Приват".

Так, после смены в начале июля менеджмента "Центрэнерго" энергокомпания в рамках работы новой модели энергетического рынка, подразумевающей возможность прямых продаж электроэнергии, начала заключать договора с предприятиями группы "Приват". В частности, в этом списке Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов, "Днепразот", Покровский и Марганецкий ГОКи.

Кроме того, сообщается, что с июня Беляков начал принимать в своем киевском офисе на ул. Ирининской, 5/24 "генералов" государственных угольных объединений. Эти "собеседования" прошли не все.

"Часть "генералов" после разговора с Беляковым сохранила свои должности. Например, главы "Лисичанскугля", "Торецкугля", шахт им. Сургая и "Южнодонбасской №3". Остальных "генералов" поменяли", - сообщил представитель одного из госпредприятий.

Подчеркивается, что изменение угольного "смотрящего" впервые в истории Украины прошла без участия центральной власти.

"Ни с Зеленским, ни с Офисом президента эти решения никто не согласовывал. Люди просто все решили без них", - заявил источник из Минэнергоугля.

Напомним, "Страна" подробно писала о том, как на шахтах меняют смотрящих и запускают новые схемы.

Также мы описывали, как Коломойский и Фукс меняют руководство "Центрэнерго" и что будет с другими госпредприятиями.