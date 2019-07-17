В сеть попала запись ссоры между польским работодателем и несколькими украинскими заробитчанами. Видео разместил 17 июля паблик Украинский мигрант в Facebook.

"Уже давно настало время открытого, публичного и очень неприятного обсуждения что к отношение польских работодателей к украинских мигрантов", - говорится в сообщении к видео.

На записи видно, как польский работодатель с синим зонтиком приходит на поле с теплицами, где работают украинские рабочие. Между ними перед этим произошла какая-то ссора и поэтому хозяин требует, чтобы его перестали снимать на телефон. Он кричит на украинцев, затем выбивает телефон из рук украинки и требует, чтобы люди вернулись к работе. Защищает ее другой украинец - в итоге синий зонтик оказывается на земле. "Как пан себя ведет на поле по отношению к людям, так и я себя веду", - сказала украинка, у которой поляк еще раз хотел выбить телефон.

Видео: facebook.com

Напомним, что тело погибшего в Польше заробитчанина привезли в родное село на Прикарпатье.

Также "Страна" разбиралась, почему украинцы-заробитчане все чаще становятся жертвами насилия в Польше.