Сотрудники пограничной службы около села Высоцк в Волынской области ранили из травматического оружия преступника, который пытался нелегально переправить на территорию Польши более 5 тысяч пачек сигарет. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Отмечается, что пограничники обнаружили троих человек, которые в лодке пытались переместить через реку Западный Буг в Польшу более 5 тыс. пачек сигарет.

"Увидев правоохранителей, двое контрабандистов попытались убежать, а один из них начал оказывать физическое воздействие в отношении пограничника. Правоохранители применили устройство для отстрела патронов с резиновыми пулями. Нарушитель получил травмы, после чего отказался от своих противоправных намерений", - сказано в сообщении.

После этого пограничники оказали первую медицинскую помощь мужчине и доставили его в центральную районную больницу. Двое задержанных за попытку нарушения государственной границы привлечены к административной ответственности.

Фото: dpsu.gov.ua

Ранее сообщалось, что Британские и украинские силовики пресекли работу крупнейших контрабандистов сигарет в Европу.

Также мы писали, что на Закарпатье изъяли самую большую в истории Украины партию контрабандных сигарет.