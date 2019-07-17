Министерство инфраструктуры Украины считает необходимым начать строить в Украине платные мосты за счет частного подрядчика. Об этой идее в интервью агентству "Интерфакс-Украина" рассказал заместитель министра инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань.

Чиновник заявил, что в деле строительства и платной эксплуатации мостов Украине нужно брать пример с США.

"Надо и некоторые мосты сделать платными. Большинство мостов строятся в течение 15 лет. Например, Подольско-Воскресенский мост в Киеве или запорожский. Это долгострои, которые забирают деньги из местного бюджета. Возьмем американскую модель: даем это частному подрядчику (Владимиру Кличко это неоднократно предлагалось). Подрядчик сводит прозрачное финансирование, мы его согласовываем, подписываем и дальше он просто берет плату за проезд...", - объяснил замминистра.

При этом Довгань отметил, что в сначала нужно ввести платные дороги.

"Это надо делать срочно и в первую очередь начать с Кольцевой дороги Киева, поскольку она переполнена и люди часто ездят по обочине. Одесская трасса также переполнена", - добавил чиновник.

В интервью Довгань также рассказал, сколько Мининфраструктуры считает нужным заложить в бюджет к 2030 году на строительство дорог в Украине в рамках Национальной транспортной стратегии.

"Если будет постоянное финансирование, мы выходим где-то на 35 млрд евро из госбюджета. Остальные 15 млрд должен дать частный инвестор", - сказал замминистр.

Напомним, в начале июля Окружной административный суд города Киева обязал Министерство инфраструктуры Украины восстановить стационарные почтовые отделения в селах с населением менее 2 000 человек.

Мы также писали об инициативе Министерства инфраструктуры, по которой при строительстве и реконструкции дорог в Украине нужно обязательно прокладывать кабельную канализацию.