Кремль, пока идут следственные действия в отношении украинских моряков, не будет давать оценок решениям судебных инстанций. При этом переговоры по обмену моряков не ведутся. Об этом 17 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет Интерфакс.

"Действительно, этот вопрос (судьба украинских моряков - Прим. Ред.) фигурировал в разговоре глав государств (телефонный разговор Владимира Путина и Владимира Зеленского - Прим. Ред.). Этот вопрос на повестке дня", - сказал Песков в среду журналистам. При этом он подчеркнул, что, "пока идут следственные действия, мы не будем комментировать решение суда, давать оценки этой ситуации".

Также он отметил, что переговоры по обмену украинских моряков, задержанных в Керченском проливе не ведутся, пишет РИА Новости. "Я отвечал уже на этот вопрос. Нет, переговоры об обмене украинских моряков не ведутся", - сказал Песков журналистам.

Напомним, сегодня Лефортовский суд Москвы продлил еще на три месяца сроки ареста моряков, задержанных в районе Керченского пролива осенью 2018 года. В Лефортовский суд поддержать украинских моряков приехали их родственники, украинские и европейские дипломаты, а также уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Также мы писали о том, как родственники украинских моряков пообщались со "Страной".