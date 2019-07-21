21 июня в Украине День металлурга. Профессиональный праздник отмечают работники разных сфер, связанных с черной или цветной металлургией. Это доменщики, сталевары, прокатчики, литейщики, кузнецы и многие другие. День считают своим и горняки.

История праздника

Многие профессии, связанные с металлургией, существовали на протяжении долгих веков. По данным археологов, человечество научилось обрабатывать металл еще в пятом-шестом тысячелетии до нашей эры.

День металлурга был учрежден, чтобы отметить вклад советской металлургической промышленности в восстановление экономики после войны. С тех пор металлурги отмечают свой праздник каждое третье воскресенье июля.

После прекращения существования СССР праздник продолжили отмечать во всех экс-республиках Союза, где металлургия занимает важное место в экономике.

День металлурга в Украине

Уже в независимой Украине 3 июня 1993 года первый президент Украины Леонид Кравчук подписал Указ "Про День работников металлургической и горнодобывающей промышленности Украины".

Изначально праздник назывался "День металлурга", но в 2006 году его переименовали. Президент Украины Виктор Ющенко подписал указ, согласно которому, слова "день металлурга" заменялись словами "День работников металлургической и горнодобывающей промышленности".

Поздравления и открытки в День металлурга

Желаю закалки, терпения, крепкого здоровья. С Днем металлурга!

Счастья, прогресса,

Работы без стресса.

Любви, понимания

и процветания.

С Днем металлурга!

Железного здоровья и ценных металлов сегодня и всегда. С праздником металлургов!

Металлург - звучит красиво.

В этом слове много силы.

Жаркой вам любви, как лава.

Дружбы, крепче крепких сплавов.

С Днем металлурга! Стального здоровья, железных нервов и пламенных страстей.

Желаю счастья и здоровья,

Улыбок, бодрости и сил.

Чтоб каждый день рабочей жизни

Лишь только радость приносил.

Неистовой горячей лавой

Металл расплавленный течет.

И ты вступаешь хладнокровно

с ним в трудный бой из года в год.