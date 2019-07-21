21 июня в Украине День металлурга. Профессиональный праздник отмечают работники разных сфер, связанных с черной или цветной металлургией. Это доменщики, сталевары, прокатчики, литейщики, кузнецы и многие другие. День считают своим и горняки.
История праздника
Многие профессии, связанные с металлургией, существовали на протяжении долгих веков. По данным археологов, человечество научилось обрабатывать металл еще в пятом-шестом тысячелетии до нашей эры.
День металлурга был учрежден, чтобы отметить вклад советской металлургической промышленности в восстановление экономики после войны. С тех пор металлурги отмечают свой праздник каждое третье воскресенье июля.
После прекращения существования СССР праздник продолжили отмечать во всех экс-республиках Союза, где металлургия занимает важное место в экономике.
День металлурга в Украине
Уже в независимой Украине 3 июня 1993 года первый президент Украины Леонид Кравчук подписал Указ "Про День работников металлургической и горнодобывающей промышленности Украины".
Изначально праздник назывался "День металлурга", но в 2006 году его переименовали. Президент Украины Виктор Ющенко подписал указ, согласно которому, слова "день металлурга" заменялись словами "День работников металлургической и горнодобывающей промышленности".
Поздравления и открытки в День металлурга
Желаю закалки, терпения, крепкого здоровья. С Днем металлурга!
Счастья, прогресса,
Работы без стресса.
Любви, понимания
и процветания.
С Днем металлурга!
Железного здоровья и ценных металлов сегодня и всегда. С праздником металлургов!
Металлург - звучит красиво.
В этом слове много силы.
Жаркой вам любви, как лава.
Дружбы, крепче крепких сплавов.
С Днем металлурга! Стального здоровья, железных нервов и пламенных страстей.
Желаю счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил.
Чтоб каждый день рабочей жизни
Лишь только радость приносил.
Неистовой горячей лавой
Металл расплавленный течет.
И ты вступаешь хладнокровно
с ним в трудный бой из года в год.