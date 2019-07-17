Главный судья по делу об убийстве 48 и ранении 80 человек на Институтской улице 20 февраля 2014 года Сергей Дячук заявил, что сейчас у суда нет информации о том, что смерти и ранения людей наступили в результате действий, совершенных экс-бойцом спецподразделения "Беркут" Сергеем Тамтурой. Об этом сообщает "Громадське".

Как отметил судья, согласно дополнительной баллистической экспертизе, в данный момент не установлено, что Тамтура был причастен к убийствам и ранениям активистов на Институтской.

"Сейчас принято такое решение относительно Тамтуры, через два месяца могут быть другие данные и может измениться решение относительно меры пресечения. Тем не менее он и дальше обвиняется в причастности к этому преступлению", - отметил Дячук.

Сообщается, что следующее заседание суда состоится 20 августа. Защита обвиняемых экс-беркутовцев планирует на нем объявить о допросе свидетелей защиты.

Напомним, вчера, 16 июля, Соломенский райсуд Киева изменил меру пресечения бывшему бойцу роты специального назначения подразделения "Беркут" Сергею Тамтуре с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

В феврале 2014 года бойцов спецроты "Беркута" Сергея Тамтуру и Александра Маринченко задержали по подозрению в расстреле активистов Евромайдана.

Ранее мы писали о том, как погибали "беркутовцы" на Майдане и почему их смерть никто не расследует.

Также сообщалось, что суд приговорил экс-беркутовца к 9 годам тюрьмы за передачу в "ДНР" информации о приезде Авакова и Порошенко в зону АТО.