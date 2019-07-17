В аннексированном Крыму 16 июля в евпаторийском детском оздоровительном лагере "Лучистый" плохо себя почувствовали 49 детей. Об этом пишет "Крым. Реалии".

Всего к медикам с проблемами пищеварения обратились 54 человека: 49 детей, отдыхавших в лагере, и 5 его работников. В настоящее время неизвестно, что стало причиной плохого самочувствия: отравление или кишечная инфекция.

Ночью во вторник и утром в среду специалисты взяли в лагере на анализ питьевую воду, пробы пищи, которую давали детям, а также пробы морской воды на пляже, где купались пострадавшие, чтобы определить причины ЧП. Также от работы временно отстранены работники пищеблока лагеря.

Детей в "Лучистом" перевели на сухой паек, также там ввели режим карантина. В Евпатории создали оперативный штаб, чтобы разобраться с ситуацией.

Отметим, что лагерь "Лучистый" расположен в селе Заозерное под Евпаторией. Дети, которые отдыхают там в текущий заезд, приехали на отдых из Казани, их возраст - от 7 до 17 лет.

Напомним, мы писали об отравлении в детском лагере под Одессой. Медики установили, какие палочки и бактерии стали причиной массового отравления детей.

Также сообщалось, что в молдавском лагере под Одессой, где массово отравились дети, отменили заезды и опечатали пищеблок.