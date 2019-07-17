Лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко отрицает, что у него был конфликт с нардепом Дмитрием Добродомовым в студии ICTV и уверяет, будто Добродомов выполняет спецзадание. Об этом Смешко написал в ветке комментариев под одним из своих постов на Facebook.

Журналист "Страны" Денис Рафальский в комментариях попросил Смешко прокомментировать перепалку с Добродомовым и озвучить свою версию событий за кулисами студии программы "Свобода слова".

Первой журналисту ответила №2 в списке партии Смешко Валентина Даурова. "Что тут комментировать? Вы себе можете хоть на секундочку представить, что Игорь Петрович даже теоретически мог себя как-то некорректно повести?! Я нет! Верю без объяснений!" - написала Даурова.

Затем сам руководитель "Силы и чести" заявил, что никакого конфликта нет.

Скриншот: Facebook/ ipsmeshko

"У меня нет конфликта с Добродомовым. Это у Добродомова, очевидно, есть специальное задание. И страх перед возможным его раскрытием, по законам Украины", - заявил бывший руководитель СБУ.

Ранее "Страна" рассказывала о скандале в партии "Сила и честь" Смешко из-за проданных мест в списках.

Мы также писали о том, что члены партии "Сила и честь" обеспокоены появлением у лидера признаков нарциссизма.