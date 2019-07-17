Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Николаев в среду, 17 июля, пообщался на повышенных тонах с директором аэропорта Федором Барной. Видеозапись инцидента опубликовано изданием НикВести.

Разговор шел о достройке терминала николаевского аэровокзала, количестве необходимых на это средств и времени. Зеленский разговаривал с директором аэропорта на повышенных тонах (как это он практикует в последнее время, пытаясь изобразить из себя Лукашенко) и директор в какой-то момент не выдержал.

"Вы хотите нам помочь, или нас построить тут всех?", - резко спросил Барна у Зеленского. Президенту такое обращение не понравилось: "Кого всех? Дальше сами разбирайтесь, поехали!".

Видео: YouTube/НикВести HD. Момент перепалки начинается на 1:25:30

Ранее сообщалось, что Зеленский написал Парубию письмо с просьбой созвать внеочередное заседание Рады.

Также мы писали, что Зеленский анонсировал увольнение дюжины украинских послов по всему миру, включая США.