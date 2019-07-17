В городе Вишневое Киевской области мужчина разбился, спускаясь на связанных простынях с пятого этажа одной из многоэтажек жилого комплекса. Об этом 17 июля сообщается в паблике dtp.kiev.ua в Facebook.

Отмечается, что ЧП произошло на территории жилищного комплекса "Акварели". Мужчина госпитализирован врачами скорой и находится в тяжелом состоянии.

Фото: facebook.com

Почему он пытался спуститься вниз по простыням - пока неизвестно.

Напомним, что в Днепре юная девушка сорвалась, пытаясь забраться на четвертый этаж общежития по простыням. Такая идея пришла в голову проживающим в общежитии ее знакомым, так как их подруга не имеет никакого отношения к ВУЗу и комендант ее бы не впустил. Кстати, девушка выжила.

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