В Киевской области к двум годам лишения свободы приговорили военнослужащего, который по неосторожности убил сослуживца. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры.

Инцидент произошел 24 мая 2018 года на территории одной из воинских частей Белоцерковского гарнизона. Солдат за рулем грузового автомобиля с боеприпасами нарушил правила вождения и не убедился перед началом движения в создании безопасных условий для перевозки пассажиров.

В результате военнослужащий срочной службы, который находился в кузове, был зажат между верхним металлическим перекрытием ворот хранилища и элементами автомобиля. Он получил тяжкие телесные повреждения, от которых тот же день скончался в больнице.

Приговор солдату-водителю вынес Кагарлыкский районный суд Киевской области 16 июля.

Напомним, в день приезда Зеленского на Южмаш в Днепре нашли мертвым застреленного солдата.

Также мы писали, что солдату-срочнику, сбежавшему из воинской части с автоматом, грозит 10 лет за дезертирство.