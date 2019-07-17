Министерство образования и науки и Министерство культуры Украины подписали меморандум о сотрудничестве в области использования украинских художественных и документальных фильмов в учебном процессе в школах. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Как передает корреспондент агентства, документ был подписан 17 июля после заседания правительства.

В ходе пресс-конференции, приуроченной к заседанию Кабмина, Министр образования Лилия Гриневич похвалила украинскую кинопродукцию и рассказала о ее пользе в школах.

"Сейчас в Украине развивается чудесный медийный контент, который поддерживается государственным бюджетом... Использование в образовательном процессе украинского продукта, который является очень интересным и очень качественным, будет мотивировать детей и даст им возможность знакомиться с искусством кино и получать пользу в обучении", - отметила чиновница.

Согласно меморандуму планируется, что Минкультуры будет передавать принадлежащие государству права на фильмы Министерству образования для последующего использования кинопродукции в учебном процессе. Художественные и документальные фильмы, включенные в учебную программу, будут размещать на специальном электронном портале. Доступ к нему откроют для учреждений образования. Также там будут вывешиваться тизеры к фильмам.

Как ожидается, кроме образовательного эффекта сотрудничество ведомств поспособствует популяризации украинского кинематографа.

Ранее "Страна" сообщала, что языковую статью закона об образовании в Украине признали конституционной.

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