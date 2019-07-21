Сегодня, 21 июля, православные украинцы отмечают праздник чудотворной иконы Богородицы, которую обнаружили на месте сгоревшего поселения в Казани в 1579 году. Икона стала одной из самых почитаемых для православной церкви. День казанской иконы Божьей Матери также отмечают осенью - 4 ноября. Казанская считается покровительницей женщин. Ей молятся о заступничестве и мудрости, исцелении от болезней и счастье в семье, рождении детей и защите от пожаров. В этот день часто венчаются в церкви, играют свадьбы.

Почему икону считают чудотворной

Согласно преданию нетронутую икону нашли после большого пожара в Казани в 1579 году. Место, где под пепелищем была закопана икона, указала 10-летняя девочка, которая увидела Божью матерь во сне.

Иконе приписывают много историй, связанных с исцелением от слабоумия, болезней ног, слепоты и даже изгнание бесов. Одной из самых известных является история слепого малыша, которого принесла в храм заплаканная женщина. Мать долго молилась перед образом Казанской, держа на руках ребенка. Неожиданно малыш прозрел и начал прикасаться руками к лицу матери. Все, кто в этот день молился рядом с женщиной, рассказали о чуде архиепископу. Он велел принести исцеленному ребенку яблоко. И младенец попытался схватить его. После этого все присутствующие в церкви поверили в чудесное исцеление.

Что можно и нельзя делать в этот день

На Казанскую православные шли в церковь на службу, молились у иконы Казанской Божьей Матери. В селах могли выходить с иконой в поле и молиться на богатый урожай. После службы в церкви устраивали сытное застолье в кругу родных и близких.

В праздник по солнцу и дождю угадывали погоду. Если день был ясным и солнечным, это говорило о теплой осени.

Поздравления и открытки с праздником

С днем Казанской иконы Божьей Матери. Мира! Света и здоровья Вам. Пусть заступница оберегает семью и хранит дом от невзгод.

Сегодня сияет икона Казанской, а храм утопает в цветах

Пусть солнечный свет золотит утро раннее, и сладостный мир расцветает в сердцах

Радуйся светлого Света зарница, радуйся Радость всех женщин простых, радуйся Искренность сердца счастливая, радуйся славная Вера святых!

Богородица, воскреси сердце для любви, даруй радость и счастье, детей и мир в семье. Пусть близкие и родные будут здоровыми!

Путь Божья Матерь оберегает от невзгод, дарит любовь, сулит надежду и счастье! Пусть здоровья и вера будут крепкими, а дом - защищенным от напастей и неприятных людей

С праздником! Казанская - символ мира и добра. Пусть она подарит радость, счастье и свободу, а также долгожданный мир Украине!

С Днем иконы Казанской Богоматери, телесного здравия и душевного спасения в этот день и навсегда!

Желаю гармонии и душевного спокойствия! Пусть любовь дарит силы и вдохновляет на свершение задуманных планов. Пусть молитвы услышит Казанская Божья Матерь, оставайся милосердной и счастливой среди женщин!