Сотрудники Службы безопасности Украины установили и задержали водителя автотягача, который перевозил зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого был сбил самолет Malaysia Airlines на Донбассе. Об этом сообщил во время брифинга замначальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков, передают Українськi Новини.

Он показал снятое телефоном видео, на котором по Донецку на автотягаче везут ЗРК "Бук".

"Благодаря этому видео с телефона мы установили, кому принадлежит этот трейлер. Мы установили лицо из числа боевиков, которое забрало его на автопредприятии в Донецке. Через 3 года нам удалось это лицо, которое ничего не подозревало, что мы о нем знаем, задержать, когда он пересекал границу на подконтрольной нам территории с РФ. Мы его задержали, сейчас он отбывает наказание тут, в Украине", - сообщил Маяков.

По его словам, исследуется степень причастности 150 человек к данному преступлению. Он подчеркнул, что боевики ДНР, причастные к транспортировке ЗРК "Бук", будут осуждены в Украине за терроризм.

Как сообщалось, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк заявляет, что задержанный украинскими спецслужбами бывший командир противовоздушной обороны (ПВО) Славянской бригады самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимир Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

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