Пять лет назад в небе над Донбассом был сбит малазийский "Боинг". Погибло 298 человек.

Это крупнейшая авиакатастрофа ХХI века - после терактов 2001 года в Нью-Йорке. И она имела не менее серьезные геополитические последствия. Запад ввел против Москвы санкции, дав старт новой "холодной войне".

Изначально Европа колебалась между Киевом и Москвой во время противостояния на Донбассе. В Евросоюзе многие были считали, что имеет место внутригражданский конфликт и призывали Киев его остановить.

Однако сбитый "Боинг" позволил США "дожать" Евросоюз, который в итоге занял антироссийскую позицию.

С тех пор фактор MH17 используется как политическое оружие - а вот до реального установления виновных в катастрофе еще далеко.

Так, недавно по этой теме активизировалась СБУ, которая задержала важного фигуранта по делу "Боинга". Он может стать свидетелем в суде, запланированном на 2020 год в Гааге.

"Страна" к годовщине авиакатастрофы вспоминает, что о ней известно и какие версии ее причин обсуждают в мире.

Как произошла трагедия

Боинг рейса MH17, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, упал неподалеку от села Грабово в Донецкой области. Это случилось 17 июля 2014 года в 16:20 по Киеву.

Самолет упал на неподконтрольной территории, почти на границе "ДНР" и "ЛНР". Ближайшие города - Торез и Снежное. Обломки самолета разлетелись в радиусе 15 километров - то есть уже тогда было понятно, что "Боинг" взорвался в воздухе.

Погибли все пассажиры и члены экипажа. Экипаж был преимущественно малазийским, как и сам "Боинг", который потерпел крушение. Среди пассажиров были как граждане Нидерландов, так и Малайзии, куда направлялся MH17.

Однако, хоть самолет и был малазийским, инициативу в расследовании трагедии перехватила Голландия.

Первые шаги следствия

Было запущено сразу два международных расследования. Напомним вкратце их результаты.

Уже в сентябре 2014 года Совет по безопасности Нидерландов (DSB), уполномоченный вести установление технических причин катастрофы, опубликовал первые выводы. Они предполагали, что самолет получил удары от множества мелких предметов.

Прямо о ракете не говорилось, но намек был понятен. Уточнялось также, что это не могла быть авиапушка или ракета класса "воздух-воздух" (такую версию сначала обсуждала Россия: что самолет могла сбить украинская авиация).

Финальная редакция доклада вышла в 2015 году. Там было заявлено, что "Боинг" сбила ракета класса "земля-воздух". И судя по характеру обломков, она была запущена из зенитно-ракетного комплекса "Бук".

Точное место его запуска установлено не было - эксперты очертили только приблизительный радиус в 320 километров, откуда могла прилететь ракета. При этом говорилось, что она неслась навстречу "Боингу" - то есть со стороны сепаратистов.

Также упоминалось, что украинские авиаслужбы не учли того, что в этом районе уже сбивались украинские военные самолеты.

В Украине тогда этот упрек раскритиковали. Петр Порошенко заявлял, что Киев закрыл воздушное пространство до высоты 9725 метров. "У нас не было никакой информации, которая свидетельствовала о необходимости закрыть его выше этой отметки", - заявил тогдашний президент

Против доклада выступили и в России. Корпорация "Алмаз-Антей", которая производит "Бук", провела собственное моделирование и заявила, что ракета летела к самолету не встречным, а пересекающимся курсом, и была запущена из-под села Зарощенское - на территории, подконтрольной ВСУ.

Поиск виновных

Однако Совет по безопасности Нидерландов проводил только техническое расследование. Он выяснял детали катастрофы безотносительного того, кто ее организовал.

Установлением виновных занялась объединенная следственная группа - JIT. В нее сначала вошли представители Нидерландов, Бельгии, Австралии и Украины. Однако почему-то туда не пригласили ни Малайзию, которая потеряла в этой катастрофе 43 своих гражданина, ни Россию, которую украинские и западные СМИ сходу обвинили в катастрофе.

"Убийцы", - гласит заголовок голландской газеты, которая вышла через несколько дней после падения "Боинга". На обложке были сепаратисты.

Малайзии пришлось добиваться с боем своих прав участвовать в следствии. Она пригрозила прекратить сотрудничество с Советом безопасности Нидерландов по установлению причин катастрофы. И тогда лишь ближе к зиме страну включили в следственную группу.

Россию же так туда и не позвали - хотя в расследовании DSB она участвовала. Что позволило Москве в дальнейшем не признавать результаты работы JIT и абстрагироваться от любых юридических телодвижений по этому поводу.

В Нидерландах мотивировали отказ тем, что РФ - заинтересованная сторона. В Москве парировали, что Украина тоже заинтересованная сторона, однако ей позволили влиять на следствие.

И это влияние чувствалось. Уже в 2016 году группа опубликовала предварительный отчет. По нему "Бук" был запущен из поселка Первомайское, подконтрольного "ДНР". Также говорилось, что зенитно-ракетный комплекс был доставлен с территории России, а потом увезен обратно.

Доклад использовал доказательную базу, которую ранее публиковала расследовательская группа "Беллингскет", связанная с британскими спецслужбами. Это были фото из соцсетей, а также радиоперехваты переговоров между сепаратистами, сделанные СБУ, и спутниковые снимки.

То есть это было первое более-менее официальное обвинение России в атаке на "Боинг". И в целом стало понятно, куда клонят следователи: к официальному обвинительному акту и судебному процессу.

Поэтому в ЕС и США поддержали выводы JIT. В России же назвали их предвзятыми и бездокательными.

В 2018 году следственная группа заявила, что "Бук" принадлежит 53-й зенитной ракетной Берлинской бригаде РФ. Следователи утверждали, что нашли очевидцев транспортировки именно этого "Бука" из Курска на территорию "ДНР".

Также были опубликованы фото остатков ракеты и определили ее номер - 9Д1318869032.

В Минобороны РФ тогда заявили, что эта ракета еще в 1986 году была отправлена в 223-ю зенитно-ракетную бригаду города Теребовля под Тернополем и с тех пор в Россию не возвращалась. После распада СССР эта бригада была передислоцирована в Стрый, что на Львовщине.

Но этот комментарий во внимание не приняли. А за месяц до пятилетия трагедии следственная группа выдвинула наконец подозрения обвиняемым в сбитии "Боинга".

Троим гражданам России - Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и гражданину Украины Леониду Харченко предложили явиться в суд, который начнется в Гааге 9 марта 2020 года.

Правда, уточнялось, что исполнителями теракта их не считают.

Стрелкова обвинили на основании того, что на момент катастрофы он был "министром обороны ДНР" и "поддерживал контакт с Российской Федерацией".

Остальные пошли "по штатному расписанию". Дубинский - заместитель Стрелкова. Пулатов и Харченко - его подчиненные.

В качестве доказательств причастности к катастрофе показали телефонные переговоры Стрелкова с главой Крыма Сергеем Аксеновым. А также перехват разговора "премьер-министра ДНР" Александра Бородая с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

Правда, касался он не "Боинга, а получения сепаратистами помощи от России.

В другом разговоре, записанном, как утверждается, вечером после крушения "Боинга", Леонид Харченко обсуждает с собеседником пропавшего члена экипажа комплекса "Бук".

Эти записи - если они вообще аутентичны - с высокой долей вероятности имеют украинское происхождение. В день публикации доклада в Нидерландах, то же самое аудио под своим логотипом опубликовала украинская генпрокуратура.

То есть международная следственная группа по всей вероятности воспользовалась услугами СБУ при сборе доказательной базы. Хотя к этой спецслужбе на уровне правозащитных организаций есть множество претензий именно по Донбассу - от "тайных тюрем" до фабрикации дел против местных жителей. Но это в JIT никого не смутило.

Также скорее всего свою роль сыграло и сообщение, появившееся на ВК-страничке "Сводки Стрелкова Игоря Ивановича" сразу после гибели "Боинга". В нем говорилось, что сепаратисты сбили украинский транспортник Ан-26.

Правда, сам Стрелков позже заявлял, что это был не его личный паблик и ничего такого он не писал. Отметим, что в то время страниц в соцсетях с именем Стрелкова-Гиркина были десятки.

СБУ работает на Гаагу

При этом в JIT отдают себе отчет, что никто из подозреваемых на суд не явится. Потому что Нидерланды не стали даже направлять в РФ запросы об экстрадиции.

Видимо суд планируют проводить как над Януковичем - заочный. С той лишь разницей, что Россия скорее всего не будет в нем участвовать даже на уровне адвокатов.

Однако это вряд ли остановит процесс, из которого получится прежде всего политическое шоу. На его обеспечение уже работает и СБУ. Так, недавно украинская спецслужба выкрала из "ДНР" сепаратиста Владимира Цемаха, который командовал ПВО на Донбассе.

Его дело засекретили. Но секретарь СНБО Александр Данилюк сегодня заявил, что показания Цемаха станут доказательством вины России.

"Недавно СБУ доставила в Украину из оккупированной Донецкой области - свидетеля трагических события июля 2014 года. Владимир Цемах на момент катастрофы был командиром ПВО славянской бригады боевиков Гиркина. В интервью одному из сепаратистских СМИ он откровенно рассказывает о катастрофе и даже подтверждает, что ракета была выпущена из ЗРК "Бук". Кроме того, Цемах лично знал всех полевых командиров боевиков, был в курсе деталей операций и перемещения оружия. Показания задержанного станут еще одним доказательством против России и подконтрольных ей боевиков", – написал секретарь в Facebook к годовщине трагедии.

Причастен ли Цемах к теме с "Буком" - "Страна" разбиралась в материале Какое слово из трех букв запикали на видео Цемаха. Главные вопросы по командиру ПВО "ДНР", которого вывезли в Киев.

А сегодня СБУ заявила о том, что еще два года назад задержала водителя тягача, который вез "Бук" на территорию Донбасса.

То есть не исключено, что количество свидетелей, набранных в Украине, к дате суда в Гааге еще возрастет.

Вопросы к следствию и неофициальные версии

Из стран, вовлеченных в следственную группу, недовольство ее работой высказывает лишь Малайзия. Эта страна не увидела убедительных доказательств вины подозреваемых.

"Пока мы ясно не увидим конкретных доказательств, связанных с именами подозреваемых, мы считаем, что расследование не завершилось", - заявила министр иностранных дел Датук Сайфуддин Абдулла.

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад назвал расследование попыткой обвинить в катастрофе Россию. По его словам, JIT не допустила его страну к результатам экспертизы доказательств, которые были предъявлены миру в июне.

Основные же претензии россиян к следствию мы приводили выше. Это, во-первых, недопущение Москвы к процессу расследования и подыгрывание Украине. Во-вторых - отсутствие интереса следствия к украинским властям, которые не закрыли небо для пассажирских самолетов над зоной конфликта.

В-третьих - приобщение к делу фотографий из соцсетей, которые прошли непонятно какую экспертизу.

Наравне с официальной версией, которая принята на Западе и в Украине, существует ряд теорий того, что произошло.

"Боинг" сбил украинский "Бук". Этой версии придерживаются в России и "ЛДНР". Объяснение - власти Украины хотели повесить на РФ серьезное гуманитарное преступление, чтобы сплотить Запад против Москвы. Что, кстати, и произошло.



Самолет действительно сбили россияне, которые воевали в рядах сепаратистов. Однако они целились не в "Боинг", а в другой самолет, который считали украинским и военным. Высказываются также предположения, что сепаратистов намеренно вывели на ложную цель. В доказательство этой версии приводят уже упомянутый пост "Сводок Стрелкова", где говорится о сбитом Ан-26. А также сюжет об этом, вышедший почти сразу на "ЛайфНьюс".

В целом история с "Боингом" еще далека от завершения. Даже если состоится суд, результаты которого предугадать нетрудно - обвинят Россию.

При этом очевидно, что доказательная база следствия еще сырая - не установлены ни конкретные исполнители, ни вероятные заказчики, ни мотив этого теракта. А дело уже передают в суд.

Пока главными выгодополучателями от такой ситуации стали США и их союзники, которые получили дополнительный рычаг давления на Россию и сплочения Европы против Москвы.

В Украине, кстати, тоже раздаются голоса, что именно "Боинг" помог Киеву получить западную поддержку.

"Дамы и господа, скажу очень жестокую штуку по поводу # MH17. Падение этого самолета во многом спасло Украину тем страшным летом 2014-го", - заявил в Facebook скандальный журналист Богдан Буткевич, который призывал расстреливать жителей Донбасса.

По его мнению, россияне пытались сбить свой собственный пассажирский самолет, который якобы летел неподалеку, но "случайно" попали в малазийский "Боинг". Делалось это, считает Буткевич, для того, чтобы получить повод оккупировать Украину.

"Именно сбитие этого самолета заставило Запад наконец понять, что это точно не гражданская война, как ее рисовала всемогущая и всепроникающая тогда российская пропаганда. Ужасно это говорить, но смерть несчастных пассажиров и экипажа этого рейса спасла сотни тысяч, если не миллионы украинцев", - пишет Буткевич.

То есть даже сторонники конфликта с Россией признают, что случвшаяся на Донбассе пять лет назад катастрофа была Москве не нужна. И только ухудшила ее положение в мире.

Очевидно, что голландское следствие не поставит точку в этой истории - ему не доверяют как минимум две стороны конфликта. Альтернативой могла бы стать широкая международная группа следователей разных стран - включая и Россию, и Украину.