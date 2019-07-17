На минфиновском аукционе про продаже ОВГЗ 16 июля чиновники распродали только валютных облигаций на $1,05 млрд. Суммарно же привлекли свыше 33 млрд грн., пишет UBR.ua.

"На валютные ОВГЗ отмечался очень большой объем и спроса. Фактически за один аукцион привлекли более 40% от всех валютных заимствований первой половины года. Поддержку спросу могли предоставить достаточно большие выплаты по валютным ОВГЗ в июле (всего около $0,8 млрд), а также активизация спроса на эти инструменты, которая обычно происходит во второй половине года на ожиданиях ослабления гривны", – пояснил старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

Спекулянты отлично знают об украинском курсовом графике. В начале года гривна вот уже несколько лет подряд активно укрепляется, а в июле-августе начинается курсовой откат. А значит, сейчас самое время вкладываться в валютные ОВГЗ, чтобы потом получить дополнительную доходность на курсовой разнице.

Впрочем, это не единственное объяснение вчерашней сенсации. "Прежде всего стоит отметить, что 10 июля Минфин провел крупные выплаты на $507,5 млн. Еще $275 млн предстоит погасить завтра. Их просто переложили в новый выпуск. И лишь оставшиеся $300 млн – чистый приток. Кроме того, накануне аукциона Минфин проводил совещание с первичными дилерами, и те просили чиновников выставить на торги короткие валютные бумаги. Но ведомство решило отдать только ОВГЗ сроком 1 и 2 года", – добавил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Примечательно, что валютные бумаги Минфин продал по ставкам 6,5 и 7% годовых (для ОВГЗ сроком 1 и 2 года соответственно). Это сопоставимо с доходностью, под которую страна размещала евробонды летом (6,75%). И гораздо ниже скандальных октябрьских привлечений 2018 года, когда Минфин разместил 10-летние бонды под 9,75% годовых. Хотя, конечно, до ставок МВФ вчерашним валютным ОВГЗ далеко.

В пределах 0,2-0,3% снизилась доходность и гривневых бумаг на 3, 6 и 12 месяцев. На них вчера также был значительный спрос, однако Минфин удовлетворил лишь часть заявок: по коротким выпускам установил традиционный лимит 500 млн грн., годовых продал только на 1 млрд. грн. Если бы не такая избирательность, чиновники могли привлечь на 4,7 млрд больше.

Эксперты полагают, что повторить успех Минфин в ближайшее время не сможет. Ведь он во многом был связан с грядущим снижением учетной ставки. В том, что НБУ завтра объявит о нем – не сомневается никто. Более того, учитывая вчерашний ажиотаж, не исключено, что регулятор решился на более существенное снижение, чем прежде прогнозировали участники рынка. "Нацбанк уверенно двигается к обозначенному инфляционному таргету. А значит поводов для смягчения монетарной политики достаточно. Кроме того, стабильный курс гривны и существенная либерализация валютных правил дают основания полагать, что снижением учетной ставки на 1% ведомство не ограничится. Ведь нужно как-то оживлять кредитование реального сектора. 2%, конечно, очень смелый прогноз, но пойти на 1,5% снижение НБУ вполне может", – резюмировал Василий Невмержицкий.

Напомним, что Минфин Украины в мае погасил евробонды на миллиард долларов.

Также мы писали о том, что Минфин разместил облигации внутреннего государственного займа на 5,6 млрд гривен.