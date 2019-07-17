Во время парламентских выборов 21 июля в Украине будут проводится не менее трех экзитполов. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Так, "112 Украина" объявил, что во время масштабного марафона "Кто?", трансляция которого начнется в 17:00 21 июля, зрители смогут узнать результаты экзитпола, заказанного каналом.

"21 июля авторитетный австрийский "Институт социальных исследований SORA совместно с украинским центром "Социальный мониторинг" проведут собственный экзитпол по заказу канала "112 Украина". Результаты опроса в марафоне "Кто?" в воскресенье в прямом эфире на "112 Украина", - сообщается в рекламном ролике, опубликованном в YouTube

Кроме того "Национальный экзитпол" 21 июля проведут Фонд "Демократические инициативы имени Илька Кучерива", Киевский международный институт социологии (КМИС) и Украинский центр экономических и политических исследований им. Александра Разумкова.

Телевизионная служба новостей канала "1+1" также проанонсировала объявление в 20:00 результатов эксклюзивного экзитпола.

Видео: YouTube/ 112 Украина

Напомним, выборы в Раду пройдут под присмотром 130 тысяч правоохранителей.

Также мы писали, что НСЖУ в день выборов 21 июля откроет горячую линию для журналистов.