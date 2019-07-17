В НБУ отчитались, сколько и какой наличности находится в обороте по состоянию на 1 июля 2019 года. Самой популярной купюрой оказались 200 грн. Об этом сообщает Facebook-страница Национального банка Украины.

Как отмечает НБУ, в наличном обращении страны по состоянию на начало июля находилось наличности на общую сумму 393,8 млрд грн. В частности, банкнот - на сумму 391,3 млрд грн (2, млрд шт.) и монет - 2,4 млрд грн (13,2 млрд шт.).

В отчете также сказано, что количество наличности в обороте уменьшилось.

"Наличные в обращении уменьшилась на 6,4 млрд грн (или на 1,6%), если сравнить с началом этого года. Такая тенденция связана со стабильным трендом роста популярности безналичных расчетов", - объясняет Нацбанк.

Скриншот: Facebook/ NationalBankOfUkraine

Для сравнения, по данным ЕЦБ, в еврозоне сейчас находится в наличном обращении 132,8 млрд банкнот евро и 22,8 млрд монет.

Фото: Facebook/ NationalBankOfUkraine

В НБУ заявляют, что, как и раньше, в наличном обращении в Украине больше всего банкнот номиналом 200 гривен и разменных монет номиналом 10 копеек (23% и 29% соответственно). В еврозоне же больше в наличном обращении банкнот номиналом 50 евро и монет номиналом 1 евроцент (46% и 29% соответственно).

Ранее "Страна" сообщала, что НБУ выпустит в оборот монеты крупных номиналов - 5 и 10 гривен (в 2019 и 2020 году соответственно).

Мы также писали о том, что с 25 октября 2019 года в оборот поступает купюра номиналом 1000 гривен с лауреатом Сталинской премии Владимиром Вернадским.