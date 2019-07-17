Экстрадиция украинского олигарха Дмитрия Фирташа из Австрии в США затягивается и произойдет не раньше начала зимы этого года. Об этом пишет Голос Америки со ссылкой на Земельный суд Вены.

"По состоянию на сейчас нет даты экстрадиции. Обвиняемый обратился о возобновлении дела и подал множество документов. По австрийскому процессуальному кодексу, можно давать разрешение на повторное открытие дела, что и было сделано", - заявила пресс-секретарь суда Кристина Зальцборн.

По ее словам, учитывая массив информации и новых доказательств, добавленных к делу, потребуется некоторое время для оценки запроса на повторное открытие. "Впрочем решение суда вновь может быть обжаловано. Поэтому даже после того, как судьи примут решение о повторном открытии дела, я не думаю, что оно будет завершено", - сказала она. Также она добавила, что рассмотрение дела затянется дольше осени. Все зависит от времени процедуры повторного открытия дела.

Фирташа задержали в Австрии в марте 2014 году на запрос американских следователей, но выпустили под залог в 125 миллионов евро и с тех пор он оспаривает свою экстрадицию в США. США обвиняет Фирташа в даче взятки в размере 18,5 миллионов долларов за лицензию на разработку титановых месторождений в Индии вне конкурса. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

Читайте о том, что министр юстиции Австрии согласовал экстрадицию Фирташа в США, но ее заблокировали иском в суд.

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