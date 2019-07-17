Офис президента Украины инициировал создание Совета по вопросам свободы слова при главе государства. Как сообщает сайт президента, об этом 17 июля рассказал заместитель руководителя Офиса Кирилл Тимошенко во время экспертной совещания "Свобода слова и информационная безопасность Украины: общие вызовы - общие решения".

Тимошенко заявил, что власти важен диалог с представителями медиа, поэтому Офис и выдвинул идею создания Совета по свободе слова. "Нам важен диалог с медиасообществом, поэтому мы запускаем работу Совета. Он будет собираться регулярно", - сказал чиновник.

В состав Совета войдут по одному представителю от каждой редакции центральных СМИ. После того как редакции определятся с выбором представителя, они смогут прислать его данные (имя, фамилию, место работы и должность) по адресу svoboda_slova@apu.gov.ua.

Ожидается, что Совет будет помогать фиксировать и устранять угрозы для свободы слова и проявления цензуры. Также среди приоритетных целей органа названа защита права журналистов на профессию. Для решения этой задачи в Совет включат представителей силовых ведомств и медиаюристов.

Аналогичные советы с представителями региональных средств массовой информации предложено создать при каждом главе ОГА.

Напомним, в мае Международная федерация журналистов выразила беспокойство по поводу враждебности к СМИ в Украине. В МФЖ посчитали, что свобода слова в украинских СМИ и журналистика ухудшились в последние годы.

Ранее "Страна" сообщала, что в Национальном союзе журналистов Украины призвали политиков, которые собирались принимать участие в предвыборной кампании в Верховную Раду, гарантировать защиту прав журналистов.