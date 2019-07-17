Во вторник, 16 июля, в гостинице "Украина" на улице Институтской в Киеве произошла кража. У гражданина США из сейфа в номере похитили около тысячи долларов. Об этом "Стране" стало известно из собственных источников в МВД.

Сообщается, что деньги из сейфа выкрали не все. Американец хранил там около 8 тысяч долларов, а взяли почему-то только тысячу. Оперативники предполагают, что вор, скорее всего, хотел, чтобы хозяин хватился денег не сразу, а, к примеру, перед выездом из отеля. Тогда на разборки с полицией уже не было бы времени перед вылетом в США.

Однако скрупулезный иностранец заметил, что сейф кто-то открывал и пересчитал деньги сразу. Не исключено, что к краже могут быть причастны сотрудники отеля, имеющие доступ к номерам постояльцев. Иначе как объяснить проникновение посторонних в закрытый номер да еще и в сейф? Ведь все дубликаты ключей для аварийного вскрытия сейфов есть только у персонала отеля. Очень маловероятно, что посторонний смог вскрыть номер да еще и подобрать код к сейфу.

Полиция завела дело по ч.3 ст.185 УК Украины - "Кража с проникновением", но воры пока не установлены.

Напомним, это не первый случай воровства в гостинице. В феврале в отеле "Украина" обокрали британца.

Также мы писали, что в январе из номера в гостинице "Украина" у шведа украли технику, деньги и ключи от авто.