В ближайшее воскресенье, 21 июля, состоятся досрочные выборы в украинский парламент.

На участках можно будет проголосовать за партию и за кандидата на своем одномандатном округе. В Раду пройдут политические силы, набравшие более 5% голосов избирателей, а также мажоритарщики (от партий и самовыдвиженцы), победившие на местах.

"Страна" собрала важную информацию накануне дня выборов по многомандатным и одномандатным округам.

Пять основных фактов о выборах 21 июля

Выборы в Верховную Раду будут досрочными. На инаугурации 20 мая Владимир Зеленский заявил, что распускает Раду и позже подкрепил заявление своим указом. Очередные выборы парламента должны были состояться в октябре 2019 года. Депутаты попытались оспорить указ о роспуске через Конституционный суд, однако тот посчитал, что президентский указ не нарушил Основной закон.





В парламент после выборов 21 июля пройдут 424 депутата. Их срок каденции - пять лет. Ранее в Раде заседали 450 слуг народа, но из-за аннексии Крыма и оккупации части Донецкой и Луганской области, количество мест сократилось.





Формировать новый состав Рады будут пропорционально: 50% за счет партийных списков и 50% победивших на одномандатных округах.





Проходной барьер для партий на этих выборах - 5%. В выборах участвуют 22 партии.

Пять фактов о выборах на мажоритарных округах

В Украине 199 одномандатных избирательных округов. Примерное количество избирателей на них - 29,7 млн человек.

За место в Раде будут бороться 3 084 кандидата на округах. Изначально желающих было 3220, но для 136 позже отменили регистрацию

Из 3220 мажоритарщиков в Раду попадут 212

Минимальное количество кандидатов, зарегистрированных на округах - 6.

Больше всего кандидатов баллотируются на округе №133 в Одесской области - 45 человек. Еще один рекордсмен округ №94 в Киевской области. Там на место в парламенте претендует 41 человек.

Список кандидатов в депутаты по мажоритарным округам

На своем последнем заседании Верховная Рада отменила мажоритарную систему для выборов парламента. Принятый избирательный кодекс гласит, что депутатов будут выбирать по пропорциональной системе с открытыми избирательными списками партий. Правда, введение изменений парламент отсрочил на 4 года, а возможно, и на более долгий срок. Так что пока украинцы голосуют по-старому.

Скорее всего, по старой системе пройдет и переизбрание парламента, состав которого определится 21 июля. Следующие выборы в Раду должны состояться в 2023 году.

На выборах в Раду на мажоритарных округах насчитали 161 кандидата-клона. То есть на одном округе зарегистрированы несколько человек с одинаковой фамилией, а иногда и инициалами. Обычно это делается для того, чтобы отобрать у популярного кандидата часть голосов, воспользовавшись невнимательностью избирателей.

Много клонов на самом массовом по числу кандидатов округе - №133 в Одесской области. Из 45 претендентов на место в Верховной Раде там - четверо с фамилией Баранский, два Дмитрука и два Танцюры.

В округе №137 (Подольск, Одесской области) баллотируются три кандидата с фамилией Гончаренко, двое - с фамилией Клымов и один - Климов, двое Мукониных.

На округе №92 (Узин, Киевская область) в списках четыре Гудзенко и три - Ференец.

Ознакомиться с полным списком кандидатов по округам можно на сайте ЦИК по ссылке.

Что касается бюллетеней, то для каждого одномандатного избирательного округа напечатали свою уникальную партию. Из-за разного количества зарегистрированных кандидатов, в разных уголках бюллетени будут разного размера: скромная листовка или же настоящая "простыня".