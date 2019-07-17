В среду, 17 июля, президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Николаевскую область потребовал отставки исполняющего обязанности главы областной администрации Вячеслава Боня. Об этом пишут "НикВести".

"Вы же работаете на них (на жителей Николаевской области, - прим. ред.)! Ваша зарплата - это они платят налоги! Вы же это понимаете? Структурно в голове нужно все поменять, чтобы понять, откуда вообще деньги. Если бы вы не были первым замом - я бы вам поверил. А вы были первым замом, все прекрасно знаете. Все говорят, Николаев - бандитский город! Почему? Вы все живете в этом городе. Все говорят: лети в Николаев - это самый бандитский город. Это нормально? Люди нормальные. Чиновники ведут себя, как бандиты, что тут не понятно?", - сказал Зеленский.

Отвечая на вопросы журналистов, Бонь отметил, что не планировал работать в команде Зеленского, на это президент потребовал от него написать заявление.

"А зачем вы работаете? Так напишите заявление! Все, порешали. Так же тут в Николаеве? Порешали и порешали", - обратился Зеленский к Боню.

И.о. губернатора ответил, что если нужно написать заявление по собственному желанию - он готов это сделать сегодня.

"Да, пишите! Договорились", - сказал в ответ Зеленский.

Вячеслав Бонь и Владимир Зеленский. Фото: nikvesti.com

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил Вячеслава Боня временно исполняющим обязанности главы Николаевской ОГА 11 июня.

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