Административный совет Фонда гарантирования вкладов физлиц уволил с поста директора-распорядителя Константина Ворушилина и назначил его преемницей Светлану Рекрут. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Как отмечается на сайте организации, Ворушилин уволен по собственному желанию в связи с приближением к концу пятилетнего срока, определенного Законом Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц". С 18 июля 2019 г. к своим обязанностям приступит новый директор-распорядитель ФГВФЛ Светлана Рекрут.

Экс-глава Фонда обратился с речью к сотрудникам и перечислил основные достижения организации за последние годы. Среди них важнейшими являются внедрение автоматизированной системы и создание электронной торговой системы ProZorro.

Рекрут тоже выступила с обращением к коллегам. Она пообещала защищать наработки предшественника.

"Мы и в дальнейшем будем защищать наши наработки, которые позволили создать практически с нуля прозрачный и конкурентный рынок проблемных активов. Еще один вызов, стоящий перед нами, - работа по взысканию возмещения убытков с бывших акционеров и топ-менеджеров банков, доведенных до неплатежеспособности", - подчеркнула Рекрут.

Светлана Рекрут. Фото: 112.ua

Первостепенной задачей Фонда новая директор назвала выполнение обязательств перед кредиторами банков и государством.

"Поскольку остаток долга перед Министерством финансов в настоящее время превышает 49 млрд грн в виде векселей и еще более 67 млрд грн по процентам, самым важным заданием, над которым Фонд будет работать в ближайшее время, является реструктуризация процентов по этим кредитам. Это позволит начать дискуссию о повышении гарантированной суммы", - заявила Рекрут.

Среди других важных планов Фонда руководительница назвала приближение к стандартам ЕС. В частности, введение системы раннего вмешательства, что позволит заранее определять риски для банков и решать проблему неплатежеспособности не за счет их вкладчиков, а за счет владельцев.

Светлана Рекрут в 2005 году окончила Тернопольский национальный экономический университет по специальности "Банковское дело". Училась в Университете Центрального Ланкашира (Великобритания) и получила степень MBA. В 2014 году защитила научную работу и получила степень кандидата экономических наук.

Работала в Swedbank, в инвестиционной компании Concorde Capital, а также в Рейтинговом агентстве "Кредит-Рейтинг", где возглавляла отдел финансовых операций.

В Фонде гарантирования вкладов физических лиц работает с 2014 года. До назначения директором занимала пост заместителя директора-распорядителя Фонда.

Напомним, 16 июля Большая палата Верховного суда потребовала возвращать деньги вкладчикам банков, находящихся в процессе закрытия, даже если средства были перечислены за день до введения в финучреждении временной администрации.

Ранее "Страна" писала о том, что Валерия Гонтарева предсказала два варианта развития событий, если "Приватбанк" вернут Коломойскому.