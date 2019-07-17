Президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю парламента Андрею Парубию с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание Рады 18 июля. Как передает РБК-Украина, об этом на брифинге 17 июля сообщил замглавы Офиса президента Руслан Рябошапка.

Созвать заседание Верховной Рады глава государства попросил, чтобы та приняла закон об антикоррупционном суде и рассмотрела другие законопроекты.

"Я уже вчера анонсировал, что президент обратится к парламенту для того, чтобы созвать внеочередное заседание. Законом "О регламенте ВРУ" предусматривается, что не позднее чем в семидневный срок народные депутаты должны собраться на внеочередное заседание по требованию президента Украины. Народные депутаты получают деньги от налогоплательщиков. Соответственно, они должны эти деньги отрабатывать. Сейчас достаточно коммуникации, чтобы узнать, что это заседание состоится. Достаточно времени, чтобы завтра собраться на это заседание", - заявил Рябошапка.

По словам чиновника, президент предложил вынести на внеочередное заседание всего три законопроекта.

"Первый из них касается разгрузки и работы Высшего антикоррупционного суда. Второй законопроект касается незаконного обогащения. Третий законопроект появился в повестке дня президента недавно. К президенту обратилось много людей, которые не успели вовремя растаможить автомобили на так называемых еврономерах. Это может привести к серьезным проблемам к соблюдению прав человека. Президент обратился в парламент с предложением отсрочить применение штрафных санкций к тем людям, которые не успеют растаможить автомобиль", - рассказал замглавы Офиса Зеленского.

Как рассказывала "Страна", 16 июля президент Украины провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого собеседники обсудили пути активизации мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

Мы также сообщали о том, что Зеленский уволил глав Печерской и Оболонской РГА в городе Киеве.