Полиция Италии не видит связи между задержанием на севере страны членов неонацистской группировки, воевавших на Донбассе, и якобы готовящимся покушением на вице-премьера Маттео Сальвини. Об этом пишет газета "Ла Стампа".

Ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что его хотела убить "украинская группировка", арестованная накануне с крупным арсеналом оружия. Сальвини заявил, что члены этой группировки угрожали ему. По словам вице-премьера Италии, он считает, что "никогда не делал ничего плохого с украинцами", но рад, что благодаря этим угрозам удалось обнаружить целый арсенал оружия.

Однако местная прокуратура и полиция не подтверждает связь задержанной группировки с подготовкой покушения на Сальвини. Хотя неонацистов и обнаружили, проверяя угрозу вице-премьеру.

Расследование, которое привело к обнаружению арсенала оружия в Италии, началось с информации, полученной от бывшего секретного агента КГБ, который сообщил о подготовке террористического акта против Сальвини некими украинскими националистами.

"Однако, полиция не нашла никаких доказательств этой информации, но было решено следить за деятельностью некоторых итальянцев, которые принимали участие в вооруженном конфликте на Донбассе", - пишет издание.

Именно после этой слежки были обнаружены контакты между одним из боевиков и экспертом по оружию, который предложил покупку от имени третьей стороны.

Напомним, на севере Италии во время обысков у членов крайне правых группировок изъяли арсенал оружия, в том числе ракету "воздух-воздух". В рамках следственных действий были задержаны три человека, в том числе 60-летний Фабио Дель Берджоло, бывший таможенный инспектор, который в 2001 году баллотировался в Сенат от ультраправой группы Forza Nuova.

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