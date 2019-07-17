На парламентских выборах 21 июля 5%-ный барьер преодолеют только четыре партии. Как передает 112.ua, такие результаты показал опрос, проведенный с 3 по 10 июля Украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко и центром "Социальный мониторинг".

Исследование показало, что среди избирателей, которые намерены участвовать в выборах и уже определились со своими кандидатами, 42,5% собираются отдать голос партии "Слуга народа" во главе с Дмитрием Разумковым. 15,1% голос набрала партия во главе с Юрием Бойко и Виктором Медведчуком "Оппозиционная платформа - За жизнь". 8,1% у партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко. 7,6% респондентов проголосуют за ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Рейтинг "Голоса" Святослава Вакарчука упал ниже 5% - до 4,8%. Также не проходят в Верховную Раду "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко (4,8%) и "Сила и честь" Игоря Смешко (4,6%).

У остальных политсил рейтинг составляет меньше 2,5%.

Центр "Социальный мониторинг" и Украинский институт социальных исследований им. А. Яременко

Опрос проводился методом личного интервью по месту жительства респондентов. Всего в опросе приняли участие 3022 респондента старше 18 лет. Стандартная погрешность составляет 1,8%.

Напомним, еще в начале июля проходной барьер преодолевали "Слуга народа", "Оппоплатформа - За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина".