УЕФА просто купается в сумасшедших деньгах, которые ей приносят два евротурнира - Лига чемпионов и Лига Европы. Футбольные функционеры обнародовали схему распределения прибыли в Лиге чемпионов УЕФА-2019/2020, Лиге Европы УЕФА-2019/2020 и Суперкубке УЕФА-2019, а также назвали размеры выплат солидарности клубам за отборочные раунды.

Cлева направо - Кубок Лиги чемпионов, Суперкубок УЕФА и Кубок Лиги Европы, фото: uefa.com

Итак, валовый доход от Лиги чемпионов-2019/20, Лиги Европы-2019/2020 и Суперкубка УЕФА-2019 оценивается примерно в 3,25 миллиарда евро, как передает пресс-служба союза.

Из этой суммы для покрытия организационных расходов, связанных с проведением соревнований, будут вычтены 295 млн евро, а 7% (227,5 млн) пойдет на выплаты солидарности. Из оставшейся суммы в размере 2,73 млрд 6,5% будет зарезервировано для европейского футбола и останется в УЕФА, а остальные 93,5% будут распределены среди клубов, участвующих в турнирах.

Основываясь на упомянутом выше прогнозируемом доходе и схеме распределения выплат, общий размер выплат участникам еврокубков в сезоне 2019/2020 составит 2,55 млрд евро. Из них 2,04 млрд получат участники Лиги чемпионов и матча за Суперкубок УЕФА, а 510 млн евро пойдут клубам Лиги Европы.

Кроме того, из общей доли участников Лиги чемпионов будут сделаны следующие выплаты:

• 50 млн евро в общую долю участников Лиги Европы;

• 10 млн евро субсидий на выплаты солидарности клубам, которые в сезоне 2019/2020 вылетят в квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы.

За шаг до группы. Сколько получат участники раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

Между участниками раунда плей-офф будет распределено 30 млн евро. Каждый вылетевший клуб получит фиксированную выплату в 5 млн. Для победителей специальных выплат не предусмотрено, зато они получат выплаты за участие в групповом этапе Лиги чемпионов.

От группы до финала. Сколько клубы получат от УЕФА в Лиге чемпионов

От группового этапа до финала прогнозируемая сумма составляет 1,95 млрд евро.

Общие выплаты клубам делятся на четыре категории:

• 25% - первоначальные выплаты (488 млн)

• 30% - фиксированные выплаты за результаты (585 млн)

• 30% - выплаты согласно рейтингу выступления команд за десять лет (585 млн)

• 15% - выплаты в соответствии с долей маркетингового пула (292 млн).

Выплаты на первом этапе 488 млн евро

Каждый из 32 клубов группового этапа лиги чемпионов получит по 15,25 млн евро (14,5 млн в качестве начальной выплаты и 750 тыс. в виде дополнительной).

Четко фиксированные выплаты в групповом турнире Лиги чемпионов (585 млн евро)

Бонус за каждую победу на групповом этапе Лиги чемпионов составит 2,7 млн евро, за ничью - 0,9 млн. Неиспользованные средства (0,9 млн с каждой ничьей) суммируются и перераспределяются среди участников группового этапа в пропорциональной зависимости от количества побед. За поражение выплат не будет.

Вышел в плей-офф Лиги чемпионов стал еще богаче:

• За выход в 1/8 финала клубы по 9,5 млн евро.

• Выход в 1/4 финала: по 10,5 млн,

• Выход в 1/2 финала: по 12 млн,

• Выход в финал: по 15 млн,

• Победитель Лиги чемпионов дополнительно получит 4 млн,

• Участники матча за Суперкубок УЕФА-2019 получат еще по 3,5 млн, а победитель - дополнительно 1 млн

Размер выплаты на основе клубного рейтинга (585 млн евро)

Новый рейтинг, введенный в прошлом сезоне, рассчитан на основе выступлений за десять лет. Кроме баллов, набранных за этот период, начисляются бонусные баллы за победы в Лиге чемпионов УЕФА/Кубке европейских чемпионов, Лиге Европы УЕФА/Кубке УЕФА, Кубке кубков и Суперкубке УЕФА. Сумма в 585 млн евро разбита на "доли коэффициентов", каждая доля - 1,108 млн. Клуб с самой низкой позицией в рейтинге получит одну долю (1,108 млн). Следующая позиция - две доли, и так далее. Клуб с наивысшим рейтингом получит 32 доли (35,46 млн евро).

Деньги маркетингового пула (292 млн евро)

Эта сумма будет распределена согласно удельному весу каждого телерынка, представленного участниками Лиги чемпионов (начиная с группового этапа), а затем разбита между клубами, представляющими данную ассоциацию.

Половина суммы, соответствующей ценности каждого телерынка, будет поделена между клубами в зависимости от результатов в предыдущем национальном чемпионате. Ниже приведена схема распределения.







Скриншот uefa.com

• Победители Лиги чемпионов или Лиги Европы, которые прошли в Лигу чемпионов не через национальное первенство, из этой половины маркетингового пула не получают ничего.

• Победители Лиги чемпионов или Лиги Европы, которые также вышли в Лигу чемпионов через национальное первенство, получают долю, которая зависит от места команды в предыдущем внутреннем чемпионате.

Вторая половина суммы регламентируется согласно ценности каждого рынка и делится пропорционально числу сыгранных каждым клубом матчей в Лиге чемпионов-2019/20.

Каждый раз, когда клуб из ассоциации, представленной на групповом этапе, вылетает из квалификации в раунде плей-офф, он получает 10% от доли маркетингового пула этой ассоциации.

Выплаты из маркетингового пула рассчитываются после подписания всех контрактов и не раньше окончания турнира, поскольку призовые каждого клуба зависят от пяти факторов:

1) фактическая итоговая сумма маркетингового пула,

2) состав участников Лиги чемпионов-2019/2020,

3) число клубов каждой ассоциации в Лиге чемпионов-2019/2020,

4) место, которое участники Лиги чемпионов-2019/2020 заняли в предыдущем чемпионате страны,

5) результаты каждого клуба в Лиге чемпионов-2019/2020.

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