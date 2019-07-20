В воскресенье, 21 июля - День иконы Казанской Божьей Матери. Дату отмечают дважды в году - летняя Казанская выпадает на 21 июля, осенняя - на 4 ноября. Женщины ищут у Казанской заступничества. В этот день часто венчаются, играют свадьбы. Икону Казанской невесты держат во время венчания в церкви, чтобы брак был счастливым и долгим. У иконы молятся о счастливой семейной жизни, о детях, исцелении от болезней и защите от пожаров.

История иконы



В 1579 году город Казань настиг свирепый пожар. Огонь бушевал два дня, он быстро распространялся на деревянные церкви. Люди долго отстраивали поселение после пожара. Вместе со всеми дом строил и стрелец Даниил Онучин, у которого была 10-летняя дочь Матрона. Именно ей во сне явилась Богородица и указала на место, где в земле нашли чудотворную икону, которая сохранилась в целости.

Слава о чудесах, которые приписывали иконе, ширилась православным миром. Ее переносили из одного храма в другой. Рассказывали, что она избавляла от слабоумия, помогала прозреть слепым. Икону привозили Иоанну IV Грозному. Считается, что с помощью ее защиты Москву удалось отбить у поляков.

С чудотворной иконы делали копии. А сама она однажды была похищена из монастыря 28-летним крестьянином Варфоломеем Чайкой - в 1904 гду. С этого дня ее судьба неизвестна. На суде грабитель заявил, что продал драгоценный оклад образа, а саму икону порубил и сжег. Следствие признало слова Чайкина правдой. Есть и другая версия, что вор продал икону старообрядцам. Поэтому есть много верующих, которые до сих пор ждут повторного появления иконы Казанской Божией Матери.

Что на ней изображено

Икону со временем предложили назвать "Одигитрией" ("указывающей путь"). На ней изображалась Богоматерь с младенцем Иисусом на руках. Христос благословляет правой рукой. Голова Богородицы наклонена в его сторону, что говорит о явлении в мир Сына Божьего.

Что можно и нельзя делать в этот день

В этот день принято играть свадьбы и венчаться. Приветствуется посещение церкви и молитвы иконе Казанской Богоматери. Ведь молитвы у покровительницы семьи и мудрости считают судьбоносными.

В народе в этот праздник было много примет о прогнозе погоды. Если с раннего утра землю укрывала туманная дымка - будет теплая погода, если моросил дождь - осенняя стужа придет рано. Также дождь считался в этот день благодатным. В народе верили, что это сама Богородица проливает слезы, посылая щедрый урожай.

Если на Казанскую ярко светит солнце - следующий сезон будет таким же солнечным. Некоторые люди выходили в поле с иконой и рассыпали соль по земле на богатый урожай. После воскресной службы в церкви традиционно устраивали семейное застолье из сезонных овощей и фруктов.