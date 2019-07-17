Украинским морякам, задержанным во время инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года, продлили срок содержания под стражей до 24 октября. Об этом сообщает корреспондент "Страны" из зала суда.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство ФСБ. Адвокаты получили, как предусмотрено законодательством, 24 дня для рассмотрения материалов дела. По мнению юристов, по существу дело начнут рассматривать ближе к концу августа. Как предположили адвокаты, если рассмотрение будет идти очень плотно, вердикт будет в ноябре.

Между тем, еще вчера, 16 июля, заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко говорил о надежде на то, что пленные украинские моряки будут отпущены в ближайшее время.

Кроме того, о подвижках в процессе говорили и родственниках пленных украинцев. Они готовились к скорому освобождению членов своих семей. Однако, судя по всему, этого не случится.

Также "Страна" писала о том, что 9 июля в России предъявили обвинения всем 24 украинским морякам. Это означает завершение следственных действий, связанных со сбором и процессуальным закреплением доказательств, и начало следующей фазы - ознакомления с материалами уголовного дела.