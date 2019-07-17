Российская энергетическая компания ПАО "Газпром" на 25% увеличила транзит газа в ЕС через территорию Украины. Об этом со ссылкой на "Укртрансгаз" сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Как отметили в АО "Укртрансгаз", объем транспортируемого топлива вырос на 60 млн кубических метров в сутки. Увеличение объемов перегоняемого газа холдингом "Газпром" связано остановкой на плановое техническое обслуживание двух ниток "Северного потока".

Проведение техобслуживания займет две недели. Запустить обе нитки собираются утром 30 июля. В Российской Федерации утверждают, что регулярное годовое техническое обслуживание - это часть планово-предупредительных ремонтов. Его проводят в седьмой раз с начала эксплуатации газопровода.

Ранее "Страна" сообщала, что ОБСЕ признала "Турецкий поток" и "Северный поток-2" средствами экономического и политического принуждения.

Также мы рассказывали, что президент Владимир Зеленский намерен обсудить "Северный поток-2" с Трампом.