В среду, 17 июля, экс-президент Украины Петр Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований, теперь его вызовут в ГБР повторно после 21 июля. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Петр Порошенко сегодня на допрос не явился ... Будет повторно вызываться для проведения следственных действий", - сказал директор ГБР Роман Труба.

Директор Государственного бюро расследований надеется, что Порошенко даст следователю необходимые показания. Также Труба добавил, что адвокаты Порошенко уведомили Бюро, что их клиент не может прибыть на допрос 17 июля, так как участвует в избирательной кампании на внеочередных выборах народных депутатов.

Теперь Петр Порошенко будет вызван на допрос после голосования на выборах, то есть, после 21 июля.

Напомним, 11 июля стало известно, что экс-президента Петра Порошенко вызвали на допрос в ГБР по делу об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода "Кузня на Рыбальском".

Позже Петр Порошенко в соцсетях заявил, что будет 17 июля в Страсбурге на встрече с новоизбранными членами Европарламента и другими политическими лидерами.

Однако вечером 16 июля в Государственном бюро расследований заявили, что не владеют информацией о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос.

В свою очередь, адвокат Порошенко заявил, что экс-президент не придет на допрос в ГБР, а повестка ему так и не пришла.

Между тем, ГБР уже подготовило ходатайство об аресте всех активов "Ленинской кузни" по делу против Порошенко.