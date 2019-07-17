В Сети появился предвыборный ролик по мотивам популярного сериала "Игра престолов", который сняли пиарщики Алексея Гриценко - сына лидера партии "Сила и честь" Анатолия Гриценко. Соответствующее видео размещено на странице "Баба и кот" в Facebook.

Героями ролика стали украинские кандидаты в депутаты на 212 округе (Дарницкий район Киева), по которому баллотируется и Гриценко-младший.

В ролике отмечается, например, что "на железном троне сидит Роберт Сташук-Баратеон, из печально известной династии, которая возглавлял Дарницкий Вестерос еще в пошлом столетии". Виталий Сташук – народный депутат от Народного фронта, который на прошлых выборах в парламент именно в 212 округе набрал 36,75% голосов избирателей. В этот раз он штурмует Раду как самовыдвиженец.

Также в видео говорится о "Кхале Гусовском", который тоже не против "занять железный трон". Сергей Гусовский – в сентябре 2015 года баллотировался в мэры Киева, однако победить не смог. Экс-глава фракции Самопомощь в Киевсовете. Позже вышел из партии вместе с еще 20-ю депутатами тогдашней фракции, 17 из которых присоединились к созданной ним депутатской группе Киевская команда.

Упоминается и свободовец Игорь Мирошниченко. "На Железных островах, которые местные зовут Осокорками, часто можно увидеть бунтаря Теона Мирошниченко, который вырос в Интерфелии и держит в сердце огонь, но ему что-то не хватает для борьбы с несправедливостью", - говорится в видео. Мирошниченко – в прошлом известный спортивный журналист, член партии Свобода, народный депутат Украины VII созыва, член фракции партии Свобода. Идет в Раду как самовыдвиженец.

Прошлись пиарщики и по Александре Гордиенко - директоре ООО "Паззл Системз Украина", которая идет от Оппозиционного блока. За ней стоит Король ночи с лицом президента РФ Владимира Путина. "С полуночи идет Король ночи, который выставил своего Белого ходока-новобранца из Оппозиционной платформы-За жизнь" Одичавших. Одичавшие жители Троещины готовы рвануть на юг в поисках тепла. Им мало своей ТЭС. И лишь стена железнодорожного вокзала Дарница сдерживает эти потуги", - говорится в видео.

Упомянут в видео и экс-министр ЖКХ Украины, народный депутат VI созыва от "Партии регионов" и экс-глава Киевской горгосадминистрации (2010-2013 годы) Александр Попов. "Решил попробовать поймать последнюю молодость Мейс Попов-Тиррел", - язвительно говорится видео и припоминается ему "вера в старых богов", то есть связь с командой экс-президента Виктора Януковича.

Сын Гриценко в ролике назван Алексем Сноу Гриценко. "Борец за свободу народов семи королевств, он принесет мир и процветание", - говорится в видео.

Видео: facebook.com

На 212 округе зарегистрированы 18 кандидатов в народные депутаты, среди которых сын нардепа Анатолия Гриценко Алексей Гриценко, экс-глава КГГА Александр Попов и "свободовец" со стажем Игорь Мирошниченко.

Ролик в сети вызвал бурю эмоций, преимущественно насмешливо-негативных. Приводим некоторые из них.

Напомним, что до этого Гриценко снял феерический ролик, в котором Коломойский скупает депутатов.

Также мы писали о первом ролике Гриценко, в котором с его помощью Зеленский обыгрывает Путина в шахматы.