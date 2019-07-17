В среду, 17 июля, экс-президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос к следователям Государственного бюро расследований. Об этом в своем Telegram-канале написал юрист Андрей Портнов.

"Прогнозирую новую повестку и решение о принудительном приводе. Фигурант должен не только объяснить следствию, как он крал деньги у армии и отмывал их в офшорах, но и пройти абсолютно все этапы тех же процедур, которые прошли по его прямому указанию тысячи украинцев", - сказал Андрей Портнов.

По словам юриста, Порошенко обязательно должен пройти через допросы, обыски, аресты активов и меру пресечения.

"Он должен жить и постоянно думать о тюрьме, - посадят или не посмеют, отнимут имущество или не смогут, обнаружат ли новые счета, куда придут с обысками и как поведут себя его партнеры и соучастники после первых задержаний", - заявил Андрей Портнов.

Скриншот: t.me/PortnovUA

Напомним, 11 июля юрист сообщил, что экс-президента вызвали на допрос в ГБР по делу об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода "Кузня на Рыбальском".

Также мы писали, что ГБР уже подготовило ходатайство об аресте всех активов "Ленинской кузни" по делу против Порошенко.