Олигарх Игорь Коломойский заявил, что он не оказывал влияния на Владимира Зеленского. Об этом основатель промышленно-финансовой группы "Приват" заявил в интервью деловой англоязычной газете "Financial Times".

На вопрос журналиста издания, связан ли новоизбранный президент Украины с олигархом, последний стал отрицать такую связь.

"Господин Коломойский отрицает, что оказывал непосредственное влияние на господина Зеленского. Бизнесмен сказал, что, кажется, Зеленскому улыбается судьба", - пишет издание.

Также миллиардер рассказал о том, что молва прочно связывает его имя с Зеленским.

"Люди приезжают ко мне в Израиль повидаться и говорят: "Поздравляем! Классная работа!" Я возражаю: "С чем поздравляете? Мой день рождения в феврале". Они отвечают: "Кому нужен день рождения, если у тебя есть целый президент", - процитировала газета слова Коломойского.

Напомним, 5 июля Печерский райсуд Киева снял арест с 415 объектов недвижимости Коломойского и его партнеров.

Ранее "Страна" публиковала самые громкие заявления олигарха, сделанные после президентских выборов. Например. Коломойский сказал, что в Украине идет гражданская война, а Майдан это плохо.