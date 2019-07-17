В этом году поступающие подали в вузы Украины уже почти 600 тысяч электронных заявлений. Об этом свидетельствуют данные Единой электронной базы вопросов образования. 

Так, по состоянию на 17 июля подано 595 215 заявлений, в том числе на бюджет - 362 049. 

По специальностям статистика поданных заявлений выглядит так:

  1. Право - 45 191 (из них на бюджет - 23 443)
  2. Менеджмент - 32 377 (из них на бюджет - 14 778)
  3. Филология - 24 582 (из них на бюджет - 17 728)
  4. Компьютерные науки - 21 674 (из них на бюджет - 15 129)
  5. Журналистика - 19 796 (из них на бюджет - 12 867)
  6. Психология - 18 650 (из них на бюджет - 7 384)
  7. Экономика - 16 590 (из них на бюджет - 9 166)
  8. Инженерия программного обеспечения - 16 256 (из них на бюджет - 12 120)
  9. Маркетинг - 14 080 (из них на бюджет - 6 490)
  10. Финансы, банковское дело - 13 963 (из них на бюджет - 7 739)
  11. Химия - 1 372 (из них на бюджет - 1 189)
  12. География - 1006 (из них на бюджет - 639)
  13. Математика - 692 (из них на бюджет - 605)
  14. Физика - 535 (из них на бюджет - 501)
  15. Металлургия - 267 (из них на бюджет - 226)

Напомним, что в МОН решили не принимать в вузы без хорошего знания английского языка.

Также стали известны самые популярные вузы в Украине.

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