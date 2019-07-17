В субботу, 20 июля, исполнится три года с момента убийства Павла Шеремета. В этот день коллеги в Украине и Беларуси собираются почтить память погибшего журналиста. Национальный союз журналистов Украины призывает коллег поддержать инициативу друзей Павла Шеремета и прийти в субботу на место убийства журналиста.

На пересечении ул. Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве, где три года назад взорвали автомобиль журналиста, с 08:00 будет проходить акция "Кто убил Павла? Три года без ответа".

Организатор мероприятия - редакция издания "Украинская правда", где работал Павел Шеремет - выступила по этому поводу со следующим заявлением.

Фото: facebook.com

"20 июля 2016 в центре Киева был убит наш коллега и друг Павла Шеремета. И президент, и министр внутренних дел, и председатель Национальной полиции называли раскрытиюе преступления делом чести. Через три года мы так и не знаем ни имен исполнителей, ни заказчиков убийства. 20 июля мы вспомним своего коллегу и потребуем отчета правоохранителей по расследованию этого преступления", - заявили в редакции.

На родине Павла Шеремета в Беларуси коллеги собираются посетить его могилу на Северном кладбище в Минске, возложить цветы и вспомнить Павла. Об этом заявили в Белорусской Ассоциации журналистов (БАЖ).

Павел Шеремет родился 28 ноября 1971 года в Минске. После школы поступил на исторический факультет БГУ, где проучился три курса. Окончил факультет международных экономических отношений Белорусского государственного экономического университета. До 1992 года работал в одном из белорусских банков. Затем пришел на белорусское телевидение. Известность получил как ведущий еженедельной аналитической программы "Проспект".

В 1996 году работал главным редактором "Белорусской деловой газеты". В том же году был назначен заведующим белорусским бюро Общественного российского телевидения (ныне - Первый канал) и собственным корреспондентом канала по Беларуси.

В июле 1997 года, во время съемки репортажа о ситуации на белорусско-литовской границе, был арестован сотрудниками силовых структур Беларуси по обвинению в незаконном пересечении государственной границы, в получении денег от иностранных спецслужб и в незаконной журналистской деятельности. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно и к одному году испытательного срока, журналист провел в тюрьме три месяца.

В 1998 году Шеремет начал работать специальным корреспондентом программ "Новости" и "Время" дирекции информационных программ российского канала ОРТ, а в январе 1999 занял пост шеф-редактора российской и зарубежной корреспондентской сети дирекции информационных программ ОРТ. Был ведущим еженедельной аналитической программы "Время".

В 2000 году Шеремет оставил программы новостей и продолжал работать на Первом канале как автор документальных фильмов и специальных проектов в рамках информационных программ. Окончательно покинул телеканал в 2008 году.

С 2012 года вел блог в интернет-газете "Украинская правда", впоследствии стал ее исполнительным директором. В июне 2015 года запустил авторский проект "Диалоги" на украинском телеканале 24. С сентября 2015 вел утренние передачи на "Радио Вести", с начала 2016 года - программу "Утро Павла Шеремета" там же.

Американский Комитет защиты журналистов подготовил специальный доклад по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета. Доклад называется "Отказ от правосудия: расследование убийства Павла Шеремета в Украине не дало результатов".

Напомним, ранее экс-генпрокурор Виктор Щокин Виктор Шокин заявил "Стране", что к заказу убийства Шеремета имеет отношение один из нардепов.